Florentino Pérez, a Nocioni: "Eres una de nuestras leyendas y no te vamos a olvidar"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó en el homenaje a Andrés Nocioni que el argentino es una de las "leyendas" del club y no le van a "olvidar", y bromeó apuntando que "hasta los árbitros" le echarán "de menos", tras agradecerle su labor en la entidad blanca y recordarle que aún le quedan "algunos títulos por ganar" en esta temporada.

"Te has ganado el respeto, la emoción y el cariño de este club y de la afición. Quiero que sepas que esto será siempre será tu casa. Eres una de nuestras leyendas y no lo vamos a olvidar nunca. Aquí has conseguido ocho títulos y aún nos quedan algunos pendientes esta temporada", dijo el presidente a Nocioni al comienzo del acto en el que anunció su despedida al final de la presente temporada, que se celebró en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

Además, apuntó que era un día de "sentimientos contrapuestos". "Es un día especial para todos los madridistas, porque sentimos una extraña tristeza pero también un inmenso orgullo. Nocioni es un hombre que ha vivo con intensidad su pasión por el baloncesto. "Para él no ha existido el dolor", manifestó, respecto al marcado carácter del pívot dentro de la cancha.

"Tu palmarés lo dice todo como deportista, es espectacular. Es un jugador con una genética ganadora. Tu conexión con el madridismo es la de no rendirse jamás y entregarlo todo. Gracias por los triunfos, pero sobre todo por dejarte todo en la cancha. Estoy seguro de que hasta los árbitros te echarán de menos", bromeó.

"TENIAS QUE HABER LLEGADO ANTES AL REAL MADRID" Además, el presidente de la entidad madridista dijo que no ha sido capaz de "convencerle" para que se quede más tiempo en el Madrid. "Nocioni ha decidido dejar el basket como jugador cuando concluya esta temporada porque ni Juan Carlos ni yo somos capaces de convencerle para que siga unos minutos más a nuestro lado. Ha vivido una carrera honesta, ejemplar y espectacular", dijo.

"Sentimos el orgullo de haber contado contigo estos maravillosos años. Tenías que haber llegado antes al Real Madrid, como muchas veces te he dicho", confesó el presidente del club blanco. "Gracias por todo lo que representas y todo lo que nos has dado. Te echaremos de menos", concluyó Florentino Pérez.