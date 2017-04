Nocioni: "Me gustaría despedirme ganando, abrazados y festejando"

El jugador del Real Madrid Andrés Nocioni confesó este martes en el anuncio de su retirada, que será al final de la presente temporada, que le gustaría despedirse "ganando, abrazados y festejando", y confesó que "hacía tiempo que estaba sintiendo algo en el pecho" que le decía "que tenía que parar".

"Me voy muy tranquilo, sabiendo que aún quedan dos meses y voy a seguir dando lo mejor. Me he vaciado, por eso mismo tomé la decisión de retirarme. Si te sientes vacío es más fácil despedirte porque te das cuenta de que lo has dejado todo en la cancha. Aún faltan dos meses y realmente quiero ser parte de lo que viene. Quiero volver a ganar. Sería bonito que volviéramos a ganar una Liga juntos. Me gustaría despedirme ganando, abrazados y festejando", confesó, en referencia a los dos meses que le quedan vistiendo la camiseta del Real Madrid.

"Hacía tiempo que estaba sintiendo algo en el pecho que me decía que tenía que parar. Me siento muy bien, y según iba pensándolo me fui dando cuenta de que era la opción correcta. No me desligo del basket, no voy a desaparecer. Solo estoy diciendo que dejo de ser jugador dentro de dos meses. Me siento muy feliz por esta decisión, dijo".

El 'Chapu' se despidió de la afición y del club blanco, el último de su larga carrera deportiva, en un emotivo acto celebrado este martes en el palco de honor del Santiago Bernabéu, al que han acudido tanto el presidente de la entidad, Florentino Pérez, como el técnico, Pablo Laso y varios jugadores de la plantilla, además de su esposa, Paula. A todos ellos les dedicó un sincero agradecimiento por los tres años que va a cumplir en el conjunto blanco cuando termine este curso.

"Quiero agradecer al Real Madrid por este homenaje. Se me escapó de las manos. No creí que pudiera haber un homenaje de tal magnitud. Todo lo que hice fue natural, así que quiero agradecer al presidente por recibirme de esta manera. A mi equipo, a la gente, al cuerpo técnico, a todos los que han estado junto a mí", manifestó. "Quiero agradecer al equipo, porque me ha dado la oportunidad de ser el 'Chapu'. Me ficharon para ser eso, el 'Chapu', y creo que lo logré. Por eso siento un gran orgullo", añadió, en referencia a su carácter dentro del campo.

Nocioni eligió este momento para anunciar su retirada porque quería "despedirse bien de la gente de España". "Mi idea después del retiro va a ser volver a Argentina y quería despedirme de mucha gente de aquí de España y hacerlo de la mejor manera posible. La decisión la tomé hace tiempo. Ya lo venía masticando bastante tiempo con mi familia y gente conocida", explicó.

El ala-pívot, que también ha pasado por la NBA, afirmó sin embargo que su sueño siempre ha sido "jugar en Europa", donde ha logrado una Euroliga (2015, y siendo MVP de la final), tres Ligas (2 con el Real Madrid y 1 con Baskonia), 5 Copas del Rey, 1 Copa Intercontinental y 1 Supercopa de España.

También tuvo un recuerdo especial de su doble paso por el equipo vitoriano, en el que militó antes y después de marcharse a la NBA. "Con permiso del Madrid, quiero agradecer a Baskonia, que ha sido el equipo que me ha hecho darme cuenta de lo que es ser un profesional. Gracias a Baskonia encontré el camino hacia mi carácter para darlo todo con un equipo. Les quiero agradecer haberme dado esa madurez justa", apuntó.

"Me fui de la NBA cuando quise, porque no fue mi terreno", añadió el de Santa Fe, que militó en los Chicago Bulls, Sacramento Kings y en Philadelphia 76ers. Sin embargo, remarcó que Chicago, el primer equipo norteamericano donde jugó, "sí era" su "terreno".

"LA FOTO DE MI CARRERA ES EL ORO DE ATENAS" Nocioni confesó que se le pone "la piel de gallina" al pensar en el oro que consiguió junto a la selección albiceleste en Atenas 2004. "La foto con la generación dorada es el oro de Atenas. Se me pone la piel de gallina, y pasaron ya trece años. Una medalla dorada colgada en el pecho no tiene otra interpretación que la foto de tu vida", explicó.

Finalmente, dijo que no se ve "como entrenador" en el futuro, pero sí haciendo una labor "paralela" a la de un técnico. "Como entrenador no me veo. No creo que lo sea. Puede cambiar la cosa pero yo me siento mucho más capaz de hacer un trabajo paralelo. Tratar de trabajar junto a un entrenador, sea como asistente, etc. Transmitiendo valores, que eso también hay que trabajarlo mucho", concluyó.