Pedro Martínez: "Sabemos que habrá momentos difíciles"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha pedido a sus jugadores que afrontan el duelo de este miércoles ante el Unicaja "con la tensión que requiere" el tercer partido de un final, avisando de que "habrá momentos difíciles" que deberán superar apoyados en su estilo de "jugar en equipo".

"Hay que intentar jugar el partido con la tensión que requiere, que es fácil tenerla. Con la normalidad de hacer las cosa que entrenamos siempre. Confiar en lo que entrenamos en nuestros jugadores y saber que habrá momentos difíciles", avisó Martínez ante la prensa.

Repasando el desarrollo de esta final de Eurocup, el técnico recordó que "el primer partido hubo dos veces en que Unicaja se puso 10 puntos arriba" y en esos momentos su equipo dio "una respuesta acorde de una final, serenos, tranquilos, jugando en equipo, no buscando soluciones individuales, sino en el grupo y en defensa". "Es lo que vamos a hacer y esperemos que nos dé resultados", deseó, antes de comparar los estilos de ambos equipos.

"Ellos tienen muchos jugadores con puntos, con capacidad de desborde. Nosotros tenemos otro estilo de jugar en equipo, de que todos los jugadores tengan sus opciones. Ellos se aprovechan de su talento en las posiciones exteriores y esperamos que tengan jugadores con capacidad de tirar, entrar, de uno contra uno. Debemos intentar contrarrestarlo", analizó.

En cuanto al estado físico de su plantilla, avanzó que "Antoine Diot está mejor" y que este martes pudo "completar un entrenamiento por primera vez" tras su lesión, por lo que lo que incorpora a su arsenal en la dirección de juego.

"Lo considero alta, otra cosa es que lleva mucho tiempo sin entrenar y que no está en su mejor momento, pero lo considero alta y va a jugar, otra cosa son los minutos. Y de los jugadores tocados, como no somos de llorar pues no decimos nada. Están tocados pero van a jugar", concluyó Martínez.