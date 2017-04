Navarro, primer jugador en llegar a los 4.000 puntos en la Euroliga

El capitán del FC Barcelona Lassa, Juan Carlos Navarro, ha alcanzado en el último partido de la Fase Regular de esta Euroliga la cifra de 4.000 puntos anotados en la máxima competición europea y se convierte en el primer jugador de la historia en alcanzar esa cifra.

Un hecho histórico con el que sigue agrandando su peso en el baloncesto europeo. Pese a no firmar un gran partido, con cuatro puntos, la 'Bomba' ya tiene su sitio en el libro de los récords de la máxima competición continental. Y ha alcanzado la cifra en 319 partidos y con 36 años.

"Me siento muy orgulloso, hay otras facetas que me ha costado más aprender que anotar. Creo que es Spanoulis el que me sigue, espero seguir anotando más para que le cueste alcanzarme", aseguró Navarro en declaraciones facilitadas por la Euroliga en un vídeo de homenaje.

Navarro, con su cuarto punto anotado en el Fenerbahçe Ulker Sports Arena, llegó a los 4.000 puntos en Euroliga. El segundo máximo anotador histórico es, efectivamente, el también veterano base griego Vassilis Spanoulis, que suma 3.276 puntos en 245 partidos, seguidos por el ya retirado Marcus Brown, jugador entre otros equipos de Unicaja Málaga, que se quedó en 2.739 puntos en 179 partidos.

Entre los cinco máximos anotadores figura también el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. Mientras que Milos Teodosic es cuarto, con 2.703 puntos en 231 partidos y asaltando esa tercera plaza de Brown, Reyes es quinto con 2.599 puntos en 282 partidos. Una quinta plaza que difícilmente perderá en los próximos años.