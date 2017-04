Previa del Real Madrid - Anadolu Efes

El Real Madrid recibe este viernes (21.00/#0) en la última jornada de la liga regular, y con los deberes hechos de ser matemáticamente líder de la Euroliga antes del 'play-off', a un Anadolu Efes que busca un futuro choque más factible en cuartos de final.

Con 22 victorias, 7 derrotas y el 'average' ganado a su seguidor, el CSKA de Moscú que se encuentra a una victoria, los de Pablo Laso afrontan un partido de transición entre la fase regular y el 'play-off'.

El técnico vasco puede optar a dar minutos a jugadores menos habituales y dar descanso a los que más minutos acumulan, como es el caso de Sergio Llull que promedia casi 28 minutos en la competición continental, después de esta temporada y de cara al exigente tramo final que les espera a los blancos entre los 'play-off' de Euroliga y de la Liga Endesa.

El partido tendrá un atractivo especial después de que Andrés Nocioni anunciase este lunes su retirada del baloncesto profesional al final la temporada y el club le hiciese una despedida en el Estadio Santiago Bernabéu.

Como precedente, los blancos consiguieron sacar una victoria de Estambul en la ida por la mínima (78-80) con un gran Luka Doncic que se echó el equipo a la espalda con 17 puntos y 31 de valoración sobrellevando la ausencia de Llull, máximo anotador promediando 16.5 puntos por partido, por molestias en la rodilla.

Por su parte, el Efes es sexto, llega con una racha positiva de cuatro victorias y clasificado para los 'play-off', pero busca una victoria que le otorgue la quinta, e incluso cuarta plaza, aunque no dependen de sí mismos, y un cruce en principio más asequible que no será contra el Real Madrid, ya que no pueden finalizar octavo.

FICHA TECNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Llull, Taylor, Maciulis, Randolph y Ayón --posible quinteto titular-- Rudy Fernández, Nocioni, Doncic, Reyes, Draper, Carroll, Hunter y Thompkins.

ANADOLU EFES: Granger, Balbay, Osman, Brown y Dunston --posible quinteto titular-- Thomas, Honeycutt, Geyik, Demir, Heurtel, Mutaf y Paul.

--ARBITROS: Lottermoser (ALE), Jovcic (SER) y Mantyla (FIN).

--PABELLON: WiZink Center.

--HORA: 21.00/#0.