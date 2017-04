Sito Alonso: "No podemos estar decepcionados"

El entrenador de Baskonia, Sito Alonso, aseguró que no puede estar decepcionados pese a perder contra el Zalgiris Kaunas (79-84) en la última jornada de la fase regular de la Euroliga porque están clasificados para los 'play-offs' y porque "nunca dejan de luchar".

"Es cierto que ha sido un partido en el que teníamos que haber empezado un poquito más duro. No hemos elegido bien las opciones", reconoció Alonso, que no quiso pronunciarse sobre CSKA o Real Madrid, sus posibles rivales para cuartos de final. "Cualquier rival tiene que ser bueno para nosotros y tenemos que competir contra cualquiera", dijo.

"Nosotros no podemos estar decepcionados. Decepción es cuando no tienes habilidad ni coraje para sobreponerte, decepción es no tener la opción de clasificarse. Pero esto no. Un equipo como nosotros que ha ganado a Galatasaray, Brose, CSKA... no es una decepción. Ahora tenemos que mejorar sintiéndonos orgullosos de lo conseguido", incidió.

Además, de cara al futuro, el técnico baskonista explicó que esta clasificación es "un bagaje para jugadores que van ganando experiencia en este nuevo formato". "Baskonia nunca puede estar decepcionado. Tenemos que seguir mejorando", finalizó.