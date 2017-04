Crónica del Real Madrid - Baskonia: 86-82

El Real Madrid se ha llevado la victoria ante Saski Baskonia (86-82) en una nueva actuación estelar del esloveno Luka Doncic, autor de un 'doble-doble', para meter un partido de ventaja sobre el cuadro vitoriano, un triunfo que clasifica ya de manera matemática a los blancos para el 'play-off', tras la jornada 28 de la Liga Endesa.

Le faltó a los de Pablo Laso ir a por el 'basket average', que no voltearon (77-72 en la ida), pero de menos a más el Madrid no falló en el WiZink Center. Tras empezar con un parcial de 0-8 en contra, el Madrid se envalentonó con Doncic antes del descanso, quien terminó con 15 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias, 'MVP' con sus 32 de valoración, superando al jugador de Movistar Estudiantes Edwin Jackson -28-. El joven portento madridista fue clave en un apretado final en el que asumió galones.

Además, Felipe Reyes fue noticia al anotar nueve puntos, lo que le sitúa como máximo anotador de la historia del Real Madrid con 5.312 puntos, uno más que el exjugador del club blanco José 'Chechu' Biriukov. De esta manera, el Real Madrid conecta su tercera victoria en uno de los partidos más atractivos del baloncesto español, tras los dos conseguidos ante el RETAbet Bilbao Basket (104-76) y el Montakit Fuenlabrada (99-101), y corta en seco la racha triunfal baskonista.

Frente a frente, dos equipos que se medían por quinta vez en la presente temporada con un bagaje de dos victorias para cada uno, ya que el equipo de Pablo Laso se impuso en los dos últimos enfrentamientos al superar a su rival en Copa (99-103) y en Euroliga (71-79), donde ambos equipos están clasificados para el 'play-off'.

Los pupilos de Sito Alonso volaron sobre la pista en el arranque del partido ante un Madrid que perdía absolutamente todo y que concedía lo imperdonable ante uno de los mejores ataques nacionales. El conjunto madridista se encontró en la primera parte con un auténtico muro defensivo del Baskonia, que planteó una vigilancia extrema sobre Sergio Llull, héroe madridista por antonomasia, frente a un Real Madrid sostenido por un Anthony Randolph incontestable desde el poste bajo con 'gorros' increíbles.

En esas, Pablo Laso percibió la debilidad de los suyos y avisó: "Van como aviones". Y es que el Real Madrid llegó cinco minutos tarde -parcial de 0-8 inicial- a un partido crucial por las posiciones privilegiadas de cara al 'play-off', pero resurgió tras el ingreso del 'Niño Maravilla' Luka Doncic con una mayor criterio en el despliegue de juego interior.

Pese a los intentos del técnico madridista por modificar el comportamiento inicial de los suyos, el Real Madrid volvió a encajar un importante parcial (1-8) en el arranque del segundo cuarto, mientras que Jaycee Carroll, Othello Hunter y Luka Doncic hacían todo lo posible por que los baskonistas no se fueran al túnel de vestuarios con una renta considerable en el marcador. Sobresalió el 'Wonder Boy' al hacer gala de una tranquilidad que por edad no le pertenece, pero el esloveno se volvió a crecer con el electrónico adverso y trajo de cabeza al cuadro vitoriano, incapaz de frenar el talento desatado.

En la reanudación del encuentro y según indicaba el guion de la previa, Sergio Llull empezó a entonarse y a exprimir sus 'mandarinas' en el tercer cuarto desde la línea de 6,75 en un Real Madrid que fue un portento físico con los mates y los rebotes ofensivos merced a la contundencia del estadounidense Othello Hunter, quien cerró también con dobles figuras. Con la llegada de los minutos finales, el partido se calentó al tiempo Ilimane Diop metió al público en la batalla tras celebrar una jugada en la cara de Doncic, que puso al Real Madrid con su mayor ventaja en el encuentro.

FINAL APRETADO QUE DECIDEN DONCIC Y RANDOLPH Con el Real Madrid seis arriba, se llegaba al último cuarto. Sito Alonso confió en la fiabilidad desde el poste bajo y concedió la iniciativa en defensa a Shane Larkin, encargado de oscurecer la labor de los bases del conjunto blanco. Mientras, Rodrigue Beaubois aparecía, aunque con cuentagotas, junto a Adam Hanga para mantener vivas las esperanzas azulgranas al colocar a los suyos sólo un punto por detrás (69-68).

Fruto de la presión por ver quién conseguía un triunfo vital tras el tropiezo de Iberostar Tenerife en Andorra (85-82), Felipe Reyes erró dos tiros libres justo antes de convertirse en el máximo anotador de la historia del Real Madrid.

En un final peleado hasta la extenuación, el Real Madrid se llevó el partido al terreno de la épica. Pese a que Hanga firmó un triple para situarse 77-80 arriba, Doncic forzó la antideportiva de Budinger y Sergio Llull encontró a Randolph, que abrochó la victoria desde la línea de tres. Así, el Real Madrid se toma la revancha de la primera vuelta y sigue a la caza de Iberostar Tenerife y Valencia Basket.

FICHA TECNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 86 - SASKI BASKONIA, 82 (40-37, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Llull (11), Rudy Fernández (2), Taylor (5), Randolph (13) y Ayón (7) --quinteto inicial-- Nocioni (2), Doncic (15), Reyes (9), Draper(-), Hunter (11) y Jaycee Carroll (11).

SASKI BASKONIA: Larkin (16), Budinger (10), Adam Hanga (11), Tillie (9), Voigtmann (13) --quinteto inicial-- Rafa Luz (-), Diop (4), Laprovittola (-), Beaubois (19) y Blazic (-).

--PARCIALES: 16-18, 24-19, 25-22 y 21-23.

--ARBITROS: Pérez Pérez, García Ortiz y Oyón. Eliminado por faltas personales Diop en el Baskonia.

--PABELLON: WiZink Center, 10.178 espectadores.