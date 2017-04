Luka Doncic, 'Jugador de la Jornada' 28

El base esloveno de Real Madrid Luka Doncic se ha erigido como 'Jugador de la Jornada' 28 de la Liga Endesa, después de una difícil victoria ante Baskonia (86-82) en el que lideró a los blancos con 32 créditos de valoración merced al 'doble-doble' que logró con quince puntos y trece rebotes.

Es la segunda vez durante la presente temporada, y de su carrera, que consigue este galardón. Sus números se completaron con 4 asistencias, dos de ellas finalizadas con canastas de dos puntos y otras dos en mate, y con 4 recuperaciones y 7 faltas recibidas.

Para anotar los quince puntos el base esloveno transformó 5 de 7 en canastas de dos puntos, 1 de 5 en triples y 2 de 3 desde la línea de personal. Además, consiguió capturar 13 balones, nueve de ellos en defensa y cuatro más en ataque.

Los mencionados 32 puntos de valoración se quedan a sólo dos puntos de su tope en la competición y que supone su segundo mejor registro en la Liga Endesa. El primero le llegó esta misma temporada, en la Jornada 11, cuando sumó 34 créditos frente al Montakit Fuenlabrada.

"A mí me gusta jugar, cuantos más minutos mejor. Hoy los he tenido y he estado muy a gusto en la pista. Ha sido una victoria muy importante, para seguir arriba en la clasificación. Ahora tendremos algún día de descanso, pero hay que volver a entrenar rápido, porque no hemos hecho nada todavía. Somos primeros en Euroliga y estamos bien situados en Liga Endesa, pero eso no significa nada, queremos ganar", explicó.