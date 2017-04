Willy Hernangómez se luce ante Ibaka y Juancho confirma que no jugará los 'play-offs'

Willy Hernangómez ha sido el mejor español de la noche en la NBA al sumar 24 puntos y 11 rebotes que no han evitado la derrota de New York Knicks ante los Raptors de Serge Ibaka (97-110), mientras que su hermano Juancho ha confirmado matemáticamente que no disputará los 'play-offs' tras la victoria de Oklahoma City Thunder en Denver (105-106).

A punto de terminar la temporada regular, se resolvió definitivamente el panorama en el Oeste y Portland Trail Blazers será el rival de Golden State Warriors en primera ronda de los 'play-offs', dejando fuera los Nuggets, por lo que a Juancho le quedan dos partidos antes de irse de vacaciones.

Ahora solo queda resolver el Este, donde tres equipos pelean por los dos billetes que aún quedan para las eliminatorias. Los Bulls de Nikola Mirotic (39-41) ocupan el octavo puesto, pero la lucha está muy apretada con Indiana Pacers (40-40) y Miami Heat (39-41). Si logra su objetivo, el hispano-montenegrino se uniría en los 'play-offs' a los hermanos Gasol, Ibaka, José Manuel Calderón y el ahora lesionado Alex Abrines.

Quien sabe desde hace tiempo que no estará en las eliminatorias es Willy Hernangómez, algo que no le impidió brillar la pasada madrugada en el Madison Square Garden, donde fue el máximo anotador y reboteador de su equipo, que no contó con el lesionado Carmelo Anthony.

Su pareja ocasional de baile fue Ibaka, que aportó 12 puntos y 4 rebotes en la sólida victoria de unos Raptors que ya han asegurado la tercera posición del Este liderados una noche más por DeMar DeRozan (35 puntos).

LOS NUGGETS SE DESPIDEN En el Pepsi Center, Juancho sumó 3 puntos y 2 rebotes en 18 minutos en una noche triste para su equipo, que se despidió sobre la bocina de sus opciones de 'play-offs' por culpa de otra 'monstruosa' actuación de Russell Westbrook, que anotó un triple muy lejano para redondear el récord histórico de 'triples-dobles' (50 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias).

Además, los Grizzlies, con el séptimo puesto y el duelo de hermanos Gasol asegurado en primer ronda, encajaron una derrota intrascendente ante Detroit Pistons (90-13) con 13 puntos de Marc, mientras que Ricky Rubio perdió su buena puntería de las últimas semanas (1/10 en tiros) y los Timberwolves cayeron frente a Los Angeles Lakers (110-109).

Por último, José Manuel Calderón aportó 2 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en la increíble remontada de su equipo. Los Hawks perdían por 26 puntos al final del tercer cuarto (67-93) frente a Cleveland Cavaliers, pero lograron forzar la prórroga con un tiro sobre la bocina de Paul Millsap y acabaron ganando tras la eliminación por faltas personales de LeBron James (32 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias).

--ESTADISTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

WILLY HERNANGOMEZ: 24 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 3 robos.

SERGE IBAKA: 12 puntos y 4 rebotes.

MARC GASOL: 13 puntos, 5 asistencias, 2 robos y 2 rebotes.

RICKY RUBIO: 2 puntos, 11 asistencias, 3 robos y 3 rebotes.

JOSE MANUEL CALDERON: 2 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

JUANCHO HERNANGOMEZ: 3 puntos y 2 rebotes.