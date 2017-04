Martínez: "El Betis tiene capacidad para revertir la situación"

El nuevo entrenador del Real Betis Energía Plus, Alejandro Martínez, ha asegurado que la plantilla es mejor de lo que ha demostrado hasta el momento y que tienen "capacidad para revertir la situación" y escapar así del descenso, el objetivo que se ha marcado el de Barcelona tras relevar a Zan Tabak al frente del equipo.

"Me han demostrado que me quieren y quiero devolverles eso en forma de resultados. Salvarse sería el trabajo de toda la temporada. El equipo ya tiene ocho victorias conseguidas con Tabak y lo que hay que hacer es conseguir más victorias que los dos de abajo. Este equipo ya ha demostrado que puede ganar a los de arriba. Tiene capacidad para revertir la situación. Vamos a prepararnos lo mejor posible", señaló en rueda de prensa.

Respecto a lo que puede aportar, cree que es más una cuestión de mentalidad que de técnica o táctica. "No puedes llegar el primer día y cambiar todo. El equipo está bien trabajado. Pero sobre todo son aspectos mentales. El equipo tiene más calidad de lo que ha mostrado últimamente", manifestó.

"Pese a estar en México he seguido la liga. Creo que tengo un conocimiento claro de la plantilla. El equipo juega mejor fuera y eso hay que cambiarlo, como en casa no se juega en ningún sitio. Con un pabellón lleno es menos complicado. Hago el enésimo llamamiento a la afición para que nos ayude", se sinceró Martínez.

Tras el primer entrenamiento aseguró haber visto caras de gente que quiere hacer las cosas bien. "No he visto caras de jugadores que se están borrando. He hablado con algunos como Alfonso y Nachbar. La plantilla es mucho mejor que lo que está demostrando y todos los jugadores tienen que dar un paso adelante. Ellos han tenido conversaciones con sus compañeros en cuanto al compromiso", desveló el nuevo técnico.

Martínez estuvo acompañado en el acto por el presidente de la entidad, Fernando Moral, y el director deportivo, Berni Rodríguez. "Tiene experiencia y conocimiento de la liga, y es español, requisitos que, tras el partido del pasado sábado, buscábamos como requisitos fundamentales", aseguró Moral.

"Es una situación difícil pero no tenemos dudas. Alejandro llega con mucha ilusión y creemos que no será un proyecto de seis partidos, sino que tendrá un largo recorrido", añadió el presidente.

Y es que el mandatario cree que no podían renunciar al cambio. "No podíamos renunciar al revulsivo de mover los cimientos, de buscar una ilusión. Somos los primeros que queremos que el club se mantenga. Estamos aquí y vamos a sacarlo entre todos adelante", añadió tras agradecer al anterior técnico, Zan Tabak, las facilidades ofrecidas para alcanzar el acuerdo de rescisión.

Por su parte, el director deportivo bético, Berni Rodríguez, aseguró que por conocimiento del baloncesto y por personalidad Martínez es el entrenador "ideal para esta situación". "Afortunadamente aceptó nuestra propuesta. Es una situación difícil pero él acepta el reto con mucha ilusión. Necesitamos un punto de inflexión", reconoció.