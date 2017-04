De Colo: "Solo jugando como equipo podremos ganar al Baskonia"

El base francés del CSKA de Moscú, Nando De Colo, ha valorado este lunes el duelo del 'play-off' de la EuroLiga que enfrentará a su equipo con el Baskonia, afirmando que solo realizando un baloncesto colectivo serán capaces de batir al conjunto vitoriano.

"Baskonia es un gran equipo que juega buen baloncesto. Llevan aspirando a grandes metas muchos años y tiene muy buenos jugadores. Juegan con mucha agresividad y eso puede marcar la diferencia", apuntó De Colo en una entrevista a la página web de la EuroLiga.

En cuanto a los precedentes de esta eliminatoria, el base galo solo ha jugado en una ocasión ante Baskonia, cayendo derrotado en el Fernando Buesa Arena (79-78), por lo que buscará la revancha haciendo hincapié en un factor importante para el cuadro ruso como es la ventaja de campo.

"Lo único cierto es que los mejores partidos ya están aquí. Por supuesto, quiero jugar contra ellos y ganarles, pero será una serie difícil, muy interesante. La ventaja de campo es muy importante para nosotros. Jugar los dos primeros partidos en casa es más importante que jugar contra un equipo u otro, porque todos los equipos en Euroliga son buenos. Lo más importante ahora es ser consciente de lo que tenemos enfrente", explicó.

En lo que concierne al equipo vitoriano, De Colo quiso aclarar las variantes que cree que serán clave para llevarse la serie contra los pupilos de Sito Alonso.

"Tenemos que jugar juntos, en ataque y en defensa. Creo que es lo más importante, especialmente en defensa. Sabemos que ellos son un equipo y tienen muchos jugadores atléticos, asique tenemos que estar preparados para ello. Si no, no seremos capaces de jugar contra ellos. Solo jugando como equipo podremos ganarles", confesó.

Finalmente, De Colo recordó con afecto su vuelta a Vitoria, ciudad en la que ganó su primer gran título continental, la Eurocup, con Valencia Basket en 2010.

"Es especial para mí volver a Vitoria. Siempre me acuerdo de aquella Eurocup cuando juego allí. Me encantó. Lo que más recuerdo es que tuve una lesión de tobillo una semana antes de la Final Four. No fue fácil estar preparado para jugar en tan poco tiempo, pero al final pude estar y todo fue bien", concluyó.