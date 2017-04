Marc Gasol se agiganta ante Pau y los Grizzlies recortan distancias con los Spurs

Memphis Grizzlies han tomado aire en su eliminatoria frente a San Antonio Spurs (2-1) después de dominar en casa (105-94), partido en el que Marc Gasol también le ha ganado el duelo individual a su hermano Pau, mientras que los Raptors de Serge Ibaka siguen a remolque de Milwaukee Bucks (1-2) tras sucumbir de nuevo (104-77).

Spurs y Grizzlies están históricamente acostumbrados a enfrentarse en los 'play-offs' y la mala racha de Memphis se remontaba a 2011. Desde entonces no ganaban a los tejanos, una serie de nueve derrotas seguidas que cerraron con autoridad en este tercer partido de la eliminatoria.

Los Grizzlies recuperaron la fórmula que más éxitos le ha dado en los últimos años: el trío formado por Marc Gasol (21 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 1 tapón), Zach Randolph (21 puntos, 8 rebotes) y Mike Conley (24 puntos, 8 asistencias), uno de los jugadores mejor pagados de la NBA.

Con estos mimbres, el equipo local se fue con ventaja al descanso y rompió el partido en la segunda mitad, llegando a dominar por 22 puntos y provocando que Gregg Popovich diera el partido por perdido con mucha antelación y concediera descanso a sus titulares en los últimos minutos.

Pau Gasol no brilló (6 puntos, 8 rebotes, 2 tapones y 1 asistencia), aunque hubo noticias peores en los Spurs, ya que no anotaron Tony Parker, Manu Ginobili o David Lee. Kawhi Leonard volvió a ser el máximo anotador de su equipo (18), aunque esta vez no campó con la superioridad de otros días por culpa de la buena defensa de Memphis. El cuarto capítulo, de nuevo en el FedEx Forum en la madrugada del sábado al domingo.

LOS RAPTORS SE ESFUMAN

Por su parte, los Raptors empiezan a estar contra las cuerdas en su eliminatoria ante Milwaukee Bucks, tanto por el 1-2 desfavorable como por la contundencia de esta segunda derrota encajada la pasada madrugada.

El equipo canadiense no compareció en el BMO Harris Bradley Center, donde solo anotó 30 puntos en toda la primera parte, récord negativo en la historia de la franquicia en un partido de 'play-offs'. Los Bucks arrollaron desde el primer minuto y tan solo su relajación en los últimos minutos impidió una paliza aún mayor.

En línea con el resto de su equipo, Ibaka pasó casi desapercibido (6 puntos, 3 rebotes), mientras que los máximos anotadores locales fueron Khris Middleton (20), Giannis Antetokounmpo (19) y Greg Monroe (16), dentro de una gran labor coral. Los Raptors están obligados a reaccionar en el próximo partido, que se jugará el sábado por la noche.

--ESTADISTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.