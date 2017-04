Jackson: "El Real Madrid es un grande no buscará excusas con los cuartos de Euroliga"

El escolta francés del Movistar Estudiantes, Edwin Jackson, destacó que el Real Madrid es un equipo "grande" y "no buscará excusas" este domingo en el derbi de la Liga Endesa aunque esté el 'play-off' de la Euroliga ante el Darussafaka de por medio y apuntó que para ellos es "importante" acabar la temporada "lo mejor posible".

"Sé que para las dos aficiones es un partido siempre especial. Un equipo como el Real Madrid, un grande, no buscará excusas con los cuartos de Euroliga. En ACB necesitan ganar los partidos que faltan para acabar primeros de cara a los 'play-offs' y no creo que vayan a jugar relajados ni pensando que nuestro partido no es importante", indicó en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

Para el 'Estu' es "importante" acabar la temporada "lo mejor posible". "Solo nos quedan tres partidos, qué mejor que acabar ganando a un equipo como el Real Madrid que encima es algo que gusta a la afición", matizó.

El francés está peleando por el 'MVP Movistar' de la Liga Endesa y algunas estrellas de su país se han unido a votarle aunque él no les dijo "nada". "Somos un grupo de jugadores que hemos crecido juntos y mis amigos y compañeros de la selección francesa quieren ayudarme a conseguir este trofeo. El primero fue Griezmann, después Tony Parker, luego jugadores que siguen a Tony, futbolistas y jugadores de baloncesto de mi ciudad. Todo el mundo ha respondido de manera simpática", explicó.

Para Jackson, conseguir este premio sería "importante" y estaría "orgulloso". "Sería especial ser el MVP de un campeonato tan potente como la Liga Endesa. Creo también que sería bueno para el 'Estu' porque es buena publicidad y quiero también que esta afición esté orgullosa de mí. Pienso que aunque el 'MVP' es un trofeo individual sería un trofeo también para el club", subrayó.

Junto a él también estuvo el base Jaime Fernández, que cumplirá este domingo su partido número 200 en ACB con el Estudiantes. "Estoy contento, no esperaba llegar a tantos. Es un partido especial en Estudiantes jugar contra el Real Madrid y espero que sean muchos partidos ACB más porque se me ha pasado muy rápido", matizó.