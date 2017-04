Maldonado: "Es una motivación más intentar ganar al Real Madrid en su casa"

El entrenador de Movistar Estudiantes, Salva Maldonado, indicó que es una "motivación más" para ellos "intentar ganar" al Real Madrid a domicilio y destacó que llegan al derbi de este domingo con la "tranquilidad" de tener ya los "deberes hechos".

"El Real Madrid también llega bien porque está en cuartos de final de la Euroliga. Ya sabemos cuales son las dificultades, ellos además juegan en casa y sabes que pierden de cada 30 un partido y ya lo hicieron contra Gran Canaria, pero es una motivación más intentar ganarles en casa", apuntó este viernes en la rueda de prensa.

Maldonado señaló que están trabajando "bien" esta semana, "a falta de dos entrenamientos". "Seguimos con Dylan Page recuperándose y Balvin también está con su tratamiento. Además, hemos tenido algunos problemas con Jamar Wilson, pero el resto están bien. Esperemos llegar bien al domingo y con la máxima gente posible", apuntó.

El partido de ida contra los blancos se jugó en la jornada 5 y este en la 31 cuando, ahora, los dos equipos llegan "bien" para el catalán. "Nosotros llegamos en una situación con los deberes hechos, el trabajo más importante está realizado y llegamos con la tranquilidad de afrontar el partido, de plantar cara e intentar ganar", confesó.

Maldonado no sabe como de "diferente" será ese primer partido al de este domingo porque "hay muchos condicionantes". "Aquel partido lo tuvimos bien hasta el tercer cuarto donde con una racha cogieron la ventaja en el momento definitivo, el último cuarto. Es difícil saber que pasará en un partido normal, pues más contra el Real Madrid. Haremos bien lo que dependa de nosotros y jugar al máximo nivel que podamos", destacó.

Además, el Real Madrid juega este viernes el cuarto partido de su 'play-off' de la Euroliga contra el Darussafaka y en caso de que pierda tendría que jugar un quinto partido el próximo martes, sin saber si les "afectará" para el 'derbi'. "Esto ya se sabía cuando pusieron el calendario, no debería sorprenderse nadie. No me preocupa si estarán más o menos cansados, porque no depende de mi equipo sino del suyo. Lo seguro es que jugarán con doce pase lo que pase", indicó Respecto a la votación que se está realizando por el 'MVP Movistar' en la que Edwin Jackson está nominado, Maldonado confesó que no entiende "bien" como va la votación popular. "Seguro que está muy bien y es divertida, pero son más importantes otras cosas más objetivas como las estadísticas o las votaciones de los profesionales y ahí es evidente que por méritos debe estar entre los candidatos porque no hay jugadores con unas estadísticas como las suyas. Mi valoración personal sería que le daría mi voto multiplicado por 10", aseveró.