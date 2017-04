(Previa) RETAbet y MoraBanc se retan por la última plaza de 'play-off'

La jornada 31 de la Liga Endesa se presenta como un momento decisivo para MoraBanc Andorra y RETAbet Bilbao Basket, que se enfrentarán en Miribilla en un duelo decisivo por la octava y última plaza de 'play-off' que aún está sin repartir, duelo al que estará muy atento el UCAM Murcia, que recibirá a un Tecnyconta Zaragoza en apuros.

A falta de cuatro jornadas para cerrar la temporada regular, el Andorra es octavo con dos victorias más que el Bilbao Basket, por lo que un triunfo en suelo vasco sería casi definitivo. Si lo combinara con una derrota del UCAM, el billete para el 'play-off' ya sería matemático.

Los andorranos están muy pendientes de Andrew Albicy, máximo asistente de la liga que arrastra un proceso vírico, y más segura parece la participación de Thanasis Antetokounmpo y Beka Burjanadze.

Por su parte, los 'hombres de negro' tienen la doble misión de ganar el partido y de levantar el 'basket average' en contra de la ida, cifrado en cuatro puntos (85-81), para aumentar aún más sus opciones de llegar a las eliminatorias. Alex Mumbrú e Ivan Buva arrastran problemas físicos, pero se espera que jueguen.

Confirmadas las siete primeras plazas para el 'play-off', el tercer y último aspirante a la octava es el UCAM. El equipo murciano lo tiene muy difícil, pero sigue enrachado desde la llegada de Fotis Katsikaris y no renuncia a nada. Sin los lesionados Ovie Soko y Julen Olaizola recibe a un Tecnyconta reforzado tras su última victoria, pero que sigue al borde del descenso.

En cuanto a la pelea por los puestos nobles, Valencia Basket, FC Barcelona Lassa, Baskonia y Herblife Gran Canaria afrontan duelos teóricamente asequibles para mantener el pulso dentro de la igualdad reinante en la clasificación.

PEDRO MARTINEZ BUSCA SU VICTORIA 400 EN ACB El equipo 'taronja', líder en solitario, recibirá al Rio Natura Monbus Obradoiro en un partido que puede ser histórico para su entrenador Pedro Martínez, ya que podría llegar a las 400 victorias en ACB, una cifra solo alcanzada por Aíto García Reneses. El equipo local sufre las bajas interiores de Mike Tobey y Slava Kravtsov, mientras que los gallegos siguen sin David Barlow ni Adam Pechacek.

Otro duelo de contrastes se vivirá en Sevilla, donde el Real Betis Energía Plus, penúltimo, recibirá al FC Barcelona Lassa, que viene de hacer uno de sus mejores duelos del curso ante el Unicaja. El equipo verdiblanco, que encadena cinco derrotas y aún no ha ganado con su nuevo entrenador Alejandro Martínez, afronta otra dura prueba para buscar la permanencia. Bostjan Nachbar, con una lesión muscular, no podrá jugar contra sus excompañeros, que siguen sin Victor Faverani.

En Vitoria, el Baskonia quiere pasar página de su amarga eliminación europea ante el CSKA Moscú, más abultada por el marcador (3-0) que por los méritos reales de cada equipo. Sin Andrea Bargnani, que acaba de rescindir su contrato, recibirá a un Divina Seguros Joventut que podría rozar la permanencia si sorprende en el Fernando Buesa Arena.

Esa permanencia es un objetivo virtualmente asegurado para el Montakit Fuenlabrada, que recibirá al Herbalife Gran Canaria en un duelo especial para Luis Casimiro, exentrenador de los madrileños en dos etapas diferentes y que espera 'profanar' su antiguo feudo para mejorar la séptima posición de los canarios. Además, este fin de semana descansa el ICL Manresa, que ya está descendido.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 31.

-Ya jugado.

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE 88-67.

-Sábado.

REAL BETIS ENERGIA PLUS - FC BARCELONA LASSA 19.00 h.

CONDE - CASTILLO - MUNAR.

-Domingo.

BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT 12.30 h.

GARCIA GONZALEZ - ARAÑA - CABALLERO.

UCAM MURCIA - TECNYCONTA ZARAGOZA 12.30 h.

CORTES - MANUEL - PEREZ NIZ.

RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA 12.30 h.

JIMENEZ - BULTO - ZAMORANO.

MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA 12.30 h.

MARTIN BERTRAN - MARTINEZ FERNANDEZ - SANCHEZ MOHEDAS.

REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES 18.30 h.

HIERREZUELO - CALATRAVA - FERNANDEZ.

VALENCIA BASKET - RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO 19.00 h.

PERUGA - SANCHEZ MONSERRAT - ALIAGA.

--CLASIFICACION.

Equipo J G P PF PC. 1. Valencia Basket 28 21 7 2.316 2.097. 2. Real Madrid 27 20 7 2.352 2.114. 3. Baskonia 27 19 8 2.287 2.119. 4. FC Barcelona Lassa 28 19 9 2.314 2.157. 5. Iberostar Tenerife 28 19 9 2.157 2.243. 6. Unicaja 29 19 10 2.389 2.168. 7. Herbalife Gran Canaria 29 19 10 2.478 2.219. 8. MoraBanc Andorra 28 15 13 2.310 2.358. 9. RETAbet Bilbao Basket 28 13 15 2.171 2.269. 10.UCAM Murcia 28 12 16 2.248 2.249. 11.Movistar Estudiantes 29 12 17 2.381 2.419. 12.Montakit Fuenlabrada 28 11 17 2.205 2.377. 13.Divina Seguros Joventut 29 10 19 2.219 2.296. 14.Tecnyconta Zaragoza 28 9 19 2.200 2.340. 15.Rio Natura Monbus Obradoiro 28 9 19 2.131 2.335. 16.Real Betis Energía Plus 28 8 20 2.128 2.349. 17.ICL Manresa 28 4 24 2.083 2.419.