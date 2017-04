Vidorreta: "Los jugadores creyeron desde el principio"

El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, valoró la fe total de sus jugadores en levantar el primer título de la Champions League de la FIBA desde que en verano supieron de su presencia en el torneo, un trabajo que terminó con la consecución del primer título del conjunto aurinegro, ganando además como anfitrión.

"La tenemos. Teníamos un sueño en junio, cuando supimos que tendríamos la ocasión de jugar esta primera edición de la 'Champions'. Estaba con mis amigos y mi familia y le dije a mi mujer que teníamos la ocasión de ganar este torneo", indicó en la rueda de prensa posterior a la final ante el Banvit turco en el Pabellón Santiago Martín.

"Durante el verano formamos una gran plantilla para competir en las dos competiciones y hacerlo con opciones de ser una sorpresa y estamos aquí en la final. El sueño de verano se ha cumplido porque los jugadores creyeron desde el principio en nuestras opciones. Les comenté que estaban en esta competición para ganarla y 20 partidos después somos los campeones", añadió.

Vidorreta felicitó a su rival y en especial a su entrenador. "Quiero felicitar al Banvit por su gran temporada y a su entrenador, Saso Filipovski. Es un gran entrenador, que lo ha enseñado a todo el mundo ganando la Copa de Turquía y estando en esta final", explicó.

"Es un gran equipo el Banvit, compiten por encima de su resistencia física. Vuelven siempre al partido y juegan muy bien los finales de cuarto. El partido ha ido en el guion que queríamos y hemos ido liderando durante 35 minutos. Hemos hecho una magnífica defensa. Hemos vuelto a ejecutar la idea de cómo había que defender porque era distinta que contra el Venezia", añadió.

Por otro lado, el técnico de los canarios se refirió al llamamiento al público en el tercer cuarto. "El inicio del tercer cuarto es un momento clave. Veía que había mucha gente sin entrar y quería que se metieran en el partido. Estuvimos tres minutos sin anotar pero un par de triples metieron de nuevo al público", indicó, antes de valorar su buena racha en finales.

"El último partido lo he ganado siempre hasta ahora. El oro con la Sub-18, el oro como ayudante en el Eurobasket de Francia, el bronce en los Juegos Olímpicos y esta medalla. Se me dan bien las citas importantes cuando llegamos. Por el camino también he perdido, pero cuando llegamos a finales mis equipos rinden tan bien como lo han hecho en la temporada. En este momento este es el campeonato más importante", afirmó.

Además, Vidorreta tuvo una dedicación especial. "En la preparación del partido como siempre he hablado con mi padre, que nos dejó hace 35 años, y me he acordado mucho este fin de semana de cuatro entrenadores que nos han dejado recientemente y quiero dedicarles el triunfo: Manel Comas, José Luis Abós, Raúl Jiménez y Javi Durango, muchas gracias. Ellos fueron maestros y amigos", finalizó.