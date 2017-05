(Previa) El Real Madrid defiende liderato en Zaragoza ante un Tecnyconta en apuros

El Real Madrid defenderá este fin de semana su liderato con la visita a un Tecnyconta Zaragoza que roza la zona de descenso, mientras que el FC Barcelona Lassa recibirá al Montakit Fuenlabrada y el Iberostar Tenerife al RETAbet Bilbao Basket en un duelo clave por la última plaza de 'play-off', en partidos correspondientes a la jornada 31 de la Liga Endesa.

Faltan tres jornadas para cerrar la temporada regular y aún quedan bastantes incógnitas por resolver: el primer puesto, dos de las cuatro posiciones con ventaja de campo en el 'play-off', la octava plaza y conocer al segundo equipo que descenderá de categoría.

En la pelea por el liderato, el Real Madrid depende de sí mismo ante un Valencia Basket que ostenta el mismo registro (22-7), pero que tiene perdido el 'basket average'. El equipo 'taronja' visitará esta jornada al MoraBanc Andorra, mientras que el líder visitará a uno de sus rivales favoritos.

Y es que el Real Madrid encadena 18 victorias consecutivas en partido oficial frente al Tecnyconta Zaragoza, que no gana este duelo desde la temporada 2010-11. Romper esta mala racha supondría un paso gigante hacia la permanencia del equipo aragonés en la máxima categoría.

Una 'maldición' similar persigue el Montakit Fuenlabrada, que ha caído en sus 19 visitas al Palau Blaugrana, al que esta vez llega ya de 'vacaciones'. Por su parte, el Barça, que sufre la enésima lesión de Justin Doellman, quiere defender la cuarta plaza y aspirar a la tercera, en poder del Baskonia con una victoria más.

Al club vitoriano le espera un duelo complicado en casa ante otro equipo que hace tiempo que aseguró su presencia en el 'play-off', el Unicaja. Sito Alonso está pendiente del estado físico de Shane Larkin y Chase Budinger, que ya se perdieron el último partido, para recibir a un rival que llega en buen momento y que aspira a mejorar su quinta plaza.

VIDORRETA, JUEZ DEL EQUIPO DE SUS AMORES Sexto clasificado continúa el Iberostar Tenerife, que puede ser juez de la octava plaza en un duelo especial para su entrenador Txus Vidorreta. El bilbaíno recibe a 'su' Bilbao Basket, al que hace más de una década llevó desde las divisiones inferiores hasta la ACB y las competiciones europeas.

Los 'hombres de negro' son novenos y tienen las bajas de Tobias Borg y Scott Bamforth y las dudas de Micheal Eric e Ivan Buva. En los locales, Tim Abromaitis está casi descartado por una lesión en el hombro y deberán olvidar el esfuerzo de este jueves en la apretada derrota ante el Baskonia.

Dentro de esta pelea a tres bandas por la última plaza de 'play-off', que ostenta ahora mismo el MoraBanc Andorra, el UCAM Murcia es el que menos opciones atesora, pero atraviesa un espectacular momento con seis victorias en siete partidos y quiere seguir soñando. Los pupilos de Fotis Katsikaris visitan al Herbalife Gran Canaria, que tiene las dudas de dos jugadores clave como Pablo Aguilar y Kyle Kuric.

Duelo agónico se espera en el Fontes do Sar, donde se enfrentarán el antepenúltimo y el penúltimo. El Rio Natura Monbus Obradoiro tiene una victoria más que el Real Betis Energía Plus, actual inquilino de la otra plaza de descenso que queda por repartir, y no quiere desaprovechar la oportunidad delante de su público. Los verdiblancos tienen lesionado a Bostjan Nachbar.

De este duelo directo espera aprovecharse el Divina Seguros Joventut para sellar matemáticamente su permanencia. La 'Penya' tiene una oportunidad inmejorable de lograrlo en Badalona ante el descendido ICL Manresa, que llega sin Xavi Rey y con la duda de Aleksandar Cvetkovic y después de caer ante el Real Madrid este jueves.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 32.

-Sábado.

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID 19:00.

MARTIN BERTRAN - GARCIA ORTIZ - SACRISTAN.

RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO - REAL BETIS ENERGIA PLUS 20:00.

GARCIA GONZALEZ - PEREZ PIZARRO - SERRANO.

-Domingo.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - ICL MANRESA 12:30.

CONDE - MANUEL - MARTINEZ DIEZ.

FC BARCELONA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA 12:30.

JIMENEZ - ARAÑA - MAS.

IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET 12:30.

HIERREZUELO - CALATRAVA - OYON.

MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET 12:30.

CORTES - PEREA - RIAL.

HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA 13:00.

PEREZ PEREZ - BULTO - CARDUS.

BASKONIA - UNICAJA 18:30.

PERUGA - CASTILLO - FERNANDEZ.

--CLASIFICACION.

PJ PG PP PF PC.

1. Real Madrid 29 22 7 2.522 2.266.

2. Valencia Basket 29 22 7 2.401 2.171. 3. Baskonia 29 21 8 2.444 2.236.

4. FC Barcelona Lassa 29 20 9 2.403 2.229.

5. Unicaja 29 19 10 2.389 2.243.

6. Iberostar Tenerife 29 19 10 2.229 2.085.

7. Herbalife Gran Canaria 30 19 11 2.550 2.294.

8. MoraBanc Andorra 29 15 14 2.377 2.439.

9. RETAbet Bilbao Basket 29 14 15 2.252 2.336.

10. UCAM Murcia 29 13 16 2.336 2.329.

11. Montakit Fuenlabrada 29 12 17 2.280 2.449.

12. Movistar Estudiantes 30 12 18 2.453 2.498.

13. Divina Seguros Joventut 30 10 20 2.264 2.377.

14. Tecnyconta Zaragoza 29 9 20 2.280 2.428.

15. Rio Natura Monbus Obradoiro 29 9 20 2.205 2.420.

16. Real Betis Energía Plus 29 8 21 2.200 2.438.

17. ICL Manresa 28 4 24 2.083 2.419.