(Previa) El Real Madrid busca cerrar el primer puesto ante el Joventut

El Real Madrid intentará este jueves en su fortín del WiZink Center (21.30 horas) cerrar el primer puesto de la Fase Regular de la Liga Endesa con una victoria ante el Divina Seguros Joventut que le dé el 'factor cancha' en todas las eliminatorias por el título.

La victoria del Valencia Basket ante el Movistar Estudiantes obliga a los de Pablo Laso a no fallar ante una 'Penya', menos obligada y, por lo tanto, más peligrosa, tras conseguir ya su salvación. De todos modos, con el 'average' ganado a los de Pedro Martínez, los madridistas seguirían líderes a la espera de poner fin a esta fase en la complicada cancha del MoraBanc Andorra.

El actual campeón, a una semana de afrontar la 'Final Four' de la Euroliga, buscará aprovechar el apoyo de su público para sacar su séptima victoria consecutiva y, con el trabajo hecho, empezar a 'pensar' ya en el desafío continental.

"Para mí el Joventut ha sido uno de los equipos más sólidos, ha hecho un gran baloncesto y, además, con jugadores jóvenes. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran partido defensivo, intentar imponer nuestro ritmo de juego contra un equipo que ha hecho las cosas muy bien durante la temporada", reflexionó Laso ante la prensa.

El vitoriano celebró el trabajo de su equipo, "capaz de saber diferenciar la Liga y el 'play-off' de la Euroliga". "A falta de dos jornadas con una victoria somos campeones de la Liga regular. Eso habla muy bien del trabajo de toda la temporada y aspiramos a conseguirlo cuanto antes", remarcó.

Por su parte, el Divina Seguros Joventut tratará de que la ausencia de presión le haga soltarse y poder plantar cara al líder del campeonato, al que estuvo a punto de ganar en la primera vuelta (78-81). Lejos del Olímpico baja sensiblemente su nivel y querrá lavar su imagen de su última salida, al Fernando Buesa Arena, donde cayó por 81-45, aunque en el resto de grandes canchas siempre ha dado la cara.

"Vamos a jugar en nuestra línea y con nuestros valores, lo dije el primer día y lo quiero mantener hasta el final. Independientemente del resultado me importa mucho mantener esta idea, porque no es lo mismo terminar decimoquinto, decimocuarto o decimotercero, y eso lo tenemos que transmitir. Está claro que no tenemos la misma presión, pero debemos mantenernos así si queremos progresar pensando en el año que viene", advirtió el técnico verdinegro, Diego Ocampo, que tendrá las bajas de Nogués y Miralles y la duda de Sergi Vidal por una contractura lumbar.