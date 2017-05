A Gillermo Giménez, narrador de la NBA, le hacen un 'selfie' de la pinga

Guillermo Giménez, narrador de la NBA para Movistar+, contó esta semana a su compañero de narración, el también periodista Antoni Daimiel, la incómoda situación que vivió durante un festival al que asistió hace unos días.

"Ya sabes, esos baños masivos que hay que entran tres personas o cuatro, ¿sabes?", comenzó explicando Giménez, ante la cara de atención de Daimiel.

"Y que alguien, por sorpresa y por la espalda, se intente hacer un selfie contigo".

"¿Sin avisarte?", preguntó Daimiel.

"Sin avisarte y cuando tienes un asuntillo entre manos", indica Giménez.

"Pero, ¿cuál era el ángulo?", indagaba Daimiel.

"Te explico. Estás ahí [hace gestos con las manos como sujetando algo] y, de repente, oyes en tu espalda: 'Guille, gírate y sonríe'. Y ves una cámara que está apuntando in the middle".

Daimiel, fiel a su profesión de periodista, proseguía con las preguntas.

"¿Era muy alto el solicitante?".

"No, no, no, no era muy alto, pero estaba apuntando al sitio", responde Giménez.

"Y claro, con su carita, ¿no?, para salir él también".

"¿Y la hizo?", pregunta Daimiel.

"Y la hizo", respondía Giménez.

"¿Y?", insistía Daimiel.

"Fue borrada inmediatamente", contestaba el narrador. "Luego ya hicimos una ya más correcta".

"Aaaah, vale. Le solicitaste, con buenos modales, ¿no?", preguntaba Daimiel.

"Bastante buenos para la situación de la que hablamos", afirmaba Giménez.