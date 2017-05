Crónica del Unicaja - Real Betis Energía Plus, 98-89

El Real Betis Energía Plus no aprovechó el tropiezo del Tecnyconta Zaragoza ante el Movistar Estudiantes y cedió en el Martín Carpena ante el Unicaja (98-89) confirmando su descenso de la ACB, después de veintiocho temporadas en la máxima categoría del baloncesto español, con un estratosférico Nemanja Nedovic que guió a los malagueños a la victoria y a conseguir el factor cancha para el Playoff.

Después de sumar 9 victorias en 31 partidos, las opciones del Real Betis Energía Plus pasaban por ganar en el Martín Carpena y que Tecnyconta Zaragoza perdiese en casa ante Movistar Estudiantes, que ya no jugaba nada, pero los verdiblancos no fueron capaces de superar a los malagueños, muy acertados en ataque, sobre todo desde la línea de tres (16/32) que se fueron hasta los 98 puntos cuando promediaban 82.7 durante la temporada.

Un primer parcial de 1-4 favorable a los de Alejandro Martínez avisaban de las intenciones del Real Betis Energía Plus en la jornada de hoy, donde solo les quedaba ganar en Málaga y esperar a que Tecnyconta Zaragoza cediera en el Príncipe Felipe.

Los verdiblancos aguantaron el primer cuarto de los locales y ambos equipos dieron espectáculo con un parcial alto (28-25) que auguraba un partido con resultado elevado, con Nemanja Nedovic (21 puntos, 5/7 en triples) y Kyle Fogg (22, 4/8 en triples) guiando a los malagueños desde el triple, mientras Nikola Radicevic (13) y Strahinja Milosevic (22) lo hacían para los sevillanos.

NEDOVIC Y FOGG FRENARON LA OFENSIVA BETICA DESDE EL TRIPLE A los tres minutos del segundo cuarto, Unicaja consiguió la primera máxima ventaja del partido (35-27) con un triple y una bandeja en contraataque de Nedovic, que estaba especialmente inspirado y llegó al descanso con 16 puntos en casi 8 minutos, y la ventaja se fue hasta el 46-30. Un último esfuerzo y arreón final del Betis consiguió reducir la ventaja y llegar al descanso once abajo.

Parecía que el paso por el túnel de vestuarios le iba a venir bien a los de Alejandro Martínez, siempre pendientes de lo que ocurría en Zaragoza, y nada más salir Milosevic transformó un triple que les ponía a ocho puntos, pero Alberto Díaz y Nedovic, de nuevo, se encargaron de poner de nuevo una distancia de quince puntos.

Los verdiblancos no dejaron de creer en ningún momento, más aún cuando Movistar Estudiantes recortó distancias con Tecnyconta Zaragoza y se puso por encima en el marcador, y Juanjo Triguero puso a los suyos a nueve puntos en dos ocasiones en el tercer cuarto, aunque los malagueños siempre contestaba a la ofensiva visitante.

Con una ventaja de trece puntos para Unicaja, el Real Betis Energía Plus todavía tenía opciones de permanecer una temporada más en ACB, conocedores también de que los maños iban perdiendo ante Movistar Estudiantes, pero los de Joan Plaza no bajaron la intensidad en ningún momento y la ventaja no bajó de los nueve puntos a pesar de que los visitantes ganaron el último cuarto por cuarto puntos.

La impotencia verdiblanca apareció en el último minuto del partido con una antideportiva de Radicevic sobre Ignacio Rosa en la lucha por el rebote y los apuraron todas las opciones de partido realizando faltas a los malagueños para no dejar correr el tiempo.

FICHA TECNICA.

--RESULTADO: UNICAJA, 98 - REAL BETIS ENERGIA PLUS, 89 (53-42, al descanso).

--EQUIPOS.

UNICAJA: Fogg (22), Díez (6), Smith (9), Brooks (6) y Musli (5) --quinteto titular-- Okouo (5), Suárez (4), Nedovic (21), Rosa (-), Díaz (10), Lafayette (3), Omic (7).

REAL BETIS ENERGIA PLUS: Radicevic (13), Milosevic (22), Stojanovski (14), Lockett (10) y Mahalbasic (12) --quinteto titular-- Alfonso Sánchez (9), Triguero (3), Cabezas (-), Marelja (2) y De Vries (4).

--PARCIALES: 28-25, 25-17, 26-24 y 19-23.

--ARBITROS: Martín Bertrán, Cortés y Ríal. Eliminados los visitantes Milosevic, Lockett, Mahalbasic y Stojanovski por faltas personales.

--SEDE: Martín Carpena. 6.859 espectadores.