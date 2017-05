Doncic: "Me gusta meter una canasta y que se calle todo el pabellón"

El base esloveno del Real Madrid, Luka Doncic, ha reconocido que "claramente impone" jugar a domicilio contra el Fenerbahce porque tiene "uno de los mejores públicos del mundo", pero también ha reconocido que le gusta callar un pabellón con una canasta, antes de la semifinal de la Final Four que disputarán el viernes en Estambul.

"Sí, claramente impone jugar en campo del Fenerbahce. Tienen un público increíble, uno de los mejores de Europa y del mundo, pero es una motivación más. Cuando metes una canasta y todo el pabellón se calla es una motivación, una cosa que te gusta ver", explicó Doncic en el día de atención a medios del Real Madrid.

El joven jugador recordó que ellos han quedado "primeros de la liga regular", pero también que "hay otros tres equipos más en la Final Four". "Así que no hemos hecho nada todavía. Iremos a por todas para ganar el título", dijo, añadiendo que "lo más importante en esta Final Four es estar duro atrás porque es lo que te da energía delante".

"Muchos jugadores me dan consejos, estamos muy unidos y muy concentrados, haciendo el trabajo máximo posible para estar a tope en esta Final Four. Hay que ir al cien por cien y los más importante es disfrutar del baloncesto", reflexionó.

Respecto a sus posible duelos sobre la cancha, Doncic subrayó que "Dixon es un base más pequeño de lo normal" y que tendrá "una ventaja para postearle" si quedan emparejados. "El y Bogdanovic son los líderes del equipo, sobre todo Bogdanovic, que lo tiene todo, me gusta mucho verle jugar", se rindió al balcánico, antes de disputar su primera Final Four.

"La anterior que vi en directo fue la de Madrid 2015, la gané con el junior y también la ganaron los mayores, fue muy bonito. Ahora tengo la oportunidad de jugarla con los mayores y es un sueño", reconoció, bromeando con lo que hará si se coronan campeones. "Hablamos hace tiempo de que me iba a cortar el pelo si ganábamos la Euroliga, pero no creo que lo haga", zanjó entre risas.