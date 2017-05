Luis Guil no continuará como técnico del Tecnyconta Zaragoza

El Tecnyconta Zaragoza anunció este martes que Luis Guil no renovará como entrenador del club aragonés, ya que ambas partes han decidido rescindir el vínculo que les unía desde el pasado mes de marzo.

"Basket Zaragoza 2002 S.A.D. quiere agradecer públicamente la profesionalidad, la dedicación y el compromiso que el entrenador andaluz ha mostrado durante su estancia en nuestro club para lograr la salvación del equipo, al tiempo que le desea suerte para el futuro", apuntó el conjunto aragonés en su página web.

El técnico sevillano llegó al equipo el pasado 7 de marzo en sustitución de Andreu Casadevall, dada la negativa trayectoria que atravesaba el club aragonés. Sin embargo, aunque el equipo ha conseguido la salvación en la última jornada, un pobre balance de dos victorias, ante Obradoiro en su estreno y ante el Joventut, en 10 partidos estuvo a punto de complicarle la permanencia, lograda gracias a la victoria de Unicaja sobre el Real Betis Energía Plus.

"Pocos retos me han ilusionado tanto en mi carrera profesional como el que me planteó meses atrás Basket Zaragoza. El objetivo, tan motivante como lleno de responsabilidad, se ha logrado. Lo más importante, que Zaragoza mantenga su equipo en ACB se ha conseguido. Nada más importa", señala Guil en una carta de despedida.

En ella, el técnico reconoce que "esa alegría no puede ir correspondida de una plena felicidad". "Hago autocrítica y las formas de obtener el resultado deseado no han sido las que a mí, al igual que a vosotros, me hubiesen llenado", confiesa.

"Por ello, lo mejor es decir adiós. Y lo hago habiendo visto aumentado el cariño que guardo a una institución que merece todos los éxitos presentes y futuros en ACB. Ahora solo queda daros las gracias. En primer lugar, a la afición. Estáis en las buenas, pero sobre todo en las malas. En segundo, a mis jugadores, por creer y por entregarse en cada entrenamiento y cada partido. Y por último a mi staff técnico y personal del club, son los que en el día a día hacen una labor importantísima y fundamental para que todo funcione y tienen algo que no se puede pagar, compromiso. Aúpa Zaragoza", sentencia.