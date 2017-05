Obradovic: "No hay razón para no creer en nosotros mismos"

El entrenador del Fenerbahce, Zeljko Obradovic, ha apuntado que "no hay razón para no creer" en las posibilidades de su equipo para ganar este fin de semana la Final Four de Euroliga, aunque ha reconocido que les espera "un partido muy complicado contra el Real Madrid" en semifinales.

"Estamos muy felices por estar en esta Final Four. Es la tercera vez seguida que llegamos y no hay razón para no creer en nosotros mismos. Sabemos que tenemos posibilidades de ganar el título, pero también sabemos que nos espera un partido muy complicado contra el Real Madrid", apuntó Obradovic en la rueda de prensa oficial previa a la Final Four, celebrada en el Palacio Ciragan de Estambul.

A su lado, el jugador más decisivo del Fenerbahce en este momento de la temporada, Bogdan Bogdanovic, explicó que trabaja "muy duro todos los días para afrontar momentos así". "Estoy concentrado al máximo en esta Final Four. Los dos equipos hemos jugador muchas veces en los últimos tiempos y nos conocemos muy bien", subrayó.

En cuanto a la otra semifinal, CSKA Moscú y Olympiacos también reeditarán la semifinal de Madrid 2015, un duelo "muy emocionante que el Olympiacos" mereció ganar, según recordó el técnico del equipo ruso, Dimitrios Itoudis.

"Pero ahora estamos en 2017 y tenemos cambios significativos. Entiendo el factor psicológico por aquel precedente, pero esto va de baloncesto y de los grandes jugadores que tienen los dos equipos. Se reduce a eso. La psicología de la forma en que te preparas para un partido así, no tiene nada que ver con el pasado. Va solo de vivir el presente", aclaró.

El máximo anotador del equipo ruso, Nando de Colo, quiso alarmar sobre el peligro de Vassilis Spanoulis, su verdugo en 2015. "La temporada es muy larga, sabe que el equipo le necesita en los momentos importantes y sabe exactamente cuándo debe aparecer y dar un paso adelante. Esa es la razón por la que Olympiacos llega tan a menudo a la Final Four, pero también tiene otros grandes jugadores y todos exactamente lo que deben hacer", analizó.

Por su parte, el entrenador del equipo griego, Ioannis Sfairopoulos, explicó el gran rendimiento en Euroliga del Olympiacos durante los últimos años. "La clave es la estabilidad que dan los propietarios del club en medio de una grave crisis económica en Grecia. Esa estabilidad se transfiere al equipo. Además, este equipo tiene jugadores con carácter que saben cómo jugar partidos duros y responder cuando están contra la pared", destacó.

Por último, Spanoulis dijo sentirse "muy orgulloso por todos los logros de los últimos años". "Todo el mundo sabe que no son fáciles y que exigen muchos sacrificios. Son cosas que nadie te regala, que te tienes que trabajar muy duro", añadió el base.