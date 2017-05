Bartzokas: "Necesitamos ganar fuera, es un gran reto a nuestro potencial"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha señalado este viernes que haber perdido el factor pista les brinda un "gran reto" para saber su potencial exacto, y es que necesitan ganar cuanto menos un partido fuera del Palau Blaugrana ante el Valencia Basket para no decir adiós a las primeras de cambio y culminar lo que sería una muy mala temporada.

"Es complicado, esto es la ACB. Con una victoria más hubiéramos sido segundos, pero perdimos contra Tenerife, en otros partidos que puedo recordar perdimos de forma loca contra Unicaja o contra Estudiantes fuera, en la prórroga. Pero somos sextos, y necesitamos ganar fuera y por supuesto es difícil. Es un gran reto y buena oportunidad de comprobar nuestro potencial", señaló en rueda de prensa.

Además, el reto les empieza ante un gran equipo. "Es un gran reto y difícil misión. No tenemos el factor pista y de alguna manera necesitamos hacer un esfuerzo extra ganando fuera, es muy importante. No será fácil, Valencia es un buen equipo, con experiencia y motivación, pero nosotros también tenemos motivación y necesitamos jugar muy bien para ganar allí el primer partido", comentó al respecto.

"Ambos equipos tenemos presión, lo importante es saber manejarla porque es obvio que en el Barça tienes presión. Aquí debes saber superarla. Tenemos jugadores jóvenes sin experiencia pero a la vez estamos jugando con algunos líderes. Tenemos lo que tenemos y debemos hacerlo lo mejor posible. Creo que estamos a un buen nivel de energía, en el último mes hemos visto una evolución. Ejecutamos mejor las jugadas en ataque, en defensa, y mejoramos como equipo en entrenamientos y partidos", celebró.

No obstante, confirmó que Juan Carlos Navarro no llegará a estos cuartos de final y que Justin Doellman es baja segura para este primer envite, aunque una "incógnita" para el resto de choques. "No somos muchos jugadores, depende del fondo de banquillo, de la intensidad que pongan los que salgan, y tenemos jóvenes con energía y con esta mentalidad", matizó.

"El problema es la fiabilidad y constancia. Debemos ser duros desde el punto de vista mental y físico. Intentamos mejorar el juego dando la mayor información posible a los jugadores y preparándonos a todos los niveles.Creo en esta plantilla, tiene talento. No podemos estar todos pero nuestra tarea es superar esto", ahondó al respecto.

A nivel global de la temporada, lamentó las muchas lesiones sufridas. "El plan era competir en toda competición y a la vez desarrollar jugadores jóvenes, ha sido una temporada de transición. Alguno de los jóvenes ha tenido mucho tiempo, han evolucionado. Como Moussa Diagné que ahora es nuestro segundo pívot tras Tomic, o como Vezenkov o Kurucks. Han venido a entrenamientos, han jugado partidos, y debemos dar más oportunidades para que mejor", celebró en este sentido.

Por otro lado, no quiso entrar a valorar su futuro y si se va en el club o no pase lo que pase en este Playoff por el título. "No es momento para discutir ni pensar en estas cosas. Primero tenemos que terminar la temporada y entonces ya valoraremos con el club qué hacer. No se trata de mi, se trata del club", manifestó.

En cuanto a la Final Four de la Euroliga que se disputa este fin de semana, entre CSKA Moscú, Fenerbahçe, Olympiacos y Real Madrid, se sinceró y aseguró que quiere que gane su exequipo. "Quiero que gane Olympiacos pero no puedo decir quién creo que va a ganar, es muy difícil de predecir. Son cuatro equipos muy fuertes que se merecen estar ahí. Nosotros no estaremos, nos hubiera gustado, pero el Barça será un equipo de Final Four en los próximos años", auguró.