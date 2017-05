Laso: "En este punto tienes que jugar bien y no ha sido nuestro día"

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, explicó que no tuvieron su día este viernes en el estreno de la 'Final Four' de la Euroliga en el Sinam Ernem Dome de Estambul, donde cayeron ante el anfitrión Fenerbahçe al no lograr sacar su mejor nivel, lo cual no evitó la felicitación a sus jugadores por una gran temporada a nivel continental antes de pensar en otro reto como es la Liga Endesa.

"No hay mucho que decir. A este nivel, cuando se llega a este punto, sabes que si quieres ganar tienes que jugar bien. No lo hemos hecho y hemos perdido. Siento que hemos estado detrás del Fenerbahçe todo el rato. Estoy orgulloso de los jugadores, lo hemos intentado pero no ha sido nuestro día", explicó tras la derrota en semifinales por 84-75.

Laso felicitó a su equipo por el trabajo de una temporada en la que terminaron campeones de la Fase Regular. "No ha sido nuestro mejor partido de baloncesto pero eso no quita que me sienta orgulloso del trabajo del equipo durante toda la temporada. Hoy no hemos jugado bien, sabíamos que teníamos que hacerlo para ganar al Fenerbahçe y esta noche no lo hemos hecho", indicó, antes de referirse al partido de Sergio Llull, quien más tiró del carro junto con Carroll.

"A veces el baloncesto es complicado. El Fenerbahçe ha jugado un buen encuentro, ha ganado y se lo ha merecido. Creo que Llull ha jugado con mucho corazón durante todo el partido, como hace siempre. Pero somos un equipo que necesitamos a todo el mundo. Sergio ha jugado con determinación pero estoy preocupado por cómo ha jugado el equipo", explicó.

Por último, Laso se refirió al asalto ahora a la Liga Endesa. "Creo que como equipo hemos sido siempre capaces en los momentos malos de unirnos más y crecer. Hay que valorar lo que hemos hecho hasta hoy y saber que todavía queda la Liga por delante, que es una competición muy dura. Hoy estamos mal pero mañana es otro día y hay otro reto por delante", finalizó.