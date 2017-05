Pedro Martínez: "No es difícil tener un gran respeto al Barça"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha asegurado este viernes en la previa del primer partido de los cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa contra el FC Barcelona Lassa, que no les es difícil tener un "gran respeto" a los blaugranas pese a la irregular campaña que han hecho y su sexta plaza en la Fase Regular.

"No es difícil tener un gran respeto a nuestro rival, es un equipo con muy buenos jugadores. Las dificultades son máximas, hemos quedado terceros, pero el sexto se ha quedado a una victoria. Si hubiesen ganado el partido en casa ante Tenerife podrían haber sido hasta segundos. El Barça Lassa tiene el prestigio de tener grandísimos jugadores, que son top y que sabemos que será difícil, pero tenemos la ambición y la esperanza de hacer buenos partidos y de sacar la eliminatoria", aseguró en rueda de prensa.

Martínez cree que para aprovechar ese factor campo a favor deberán jugar al máximo. "Hay que jugar bien, más que la dureza defensiva. El hecho de tener buenas sensaciones pasándonos el balón puede ser bueno, ellos colapsan mucho y debes tener un buen equilibrio. Debes defender bien y rebotear bien, porque son muy buenos", avisó.

"Tienen capacidad para anotar, pero va a ser una eliminatoria que nos va a exigir el máximo en ataque y en defensa, y hay que ser conscientes. Jugando regular y defendiendo regular no nos va a bastar. Debe haber muchos jugadores que sumen, necesitamos que todos aporten y estén en una posición buena", ahondó al respecto.

Pedro Martínez lamentó la ausencia para el Playoff del base Sam Van Rossom, que no formará parte de la plantilla 'taronja' debido a su lesión en la rodilla izquierda. "Es una pena que el chico no pueda jugar el Playoff por segundo año consecutivo, y me sabe mal por él. No acabó el partido del otro día con buenas sensaciones pero se le hicieron una serie de pruebas y se consideró que podría seguir funcionando", señaló.

"No entrenó lunes y martes de manera de manera preventiva para que se recuperara de la molestia contra UCAM Murcia pero ayer entrenó y no pudo acabar y lo hizo con muy malas sensaciones. Es imposible que pueda jugar y se ha decidido darle de baja indefinida", detalló al respecto.