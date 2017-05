Ricky Rubio: "Debo dar el salto para estar en el 'Top' y no en el montón"

El jugador de los Minnesota Timberwolves e internacional con la selección española Ricky Rubio ha asegurado este viernes que cuando un jugador aún es "joven" pero empieza a ser "veterano", por lo que ha llegado el momento de dar el salto para "estar en el 'Top' de la liga y no en el montón", tras cumplir su sexta temporada en la NBA.

"Cada año tiene su importancia y vamos creciendo como jugadores. Cuando aún eres joven pero eres un veterano debes dar el salto que te haga estar en el top de la liga y no en el montón. Debo dar definitivamente ese paso", aseguró en la presentación de su campus de verano 'Ricky Rubio 9'.

A pesar de buscar dar ese salto de calidad, el base de El Masnou concretó que está "en el mejor momento" de su carrera. "Tendré 27 años y empieza el punto álgido de un deportista de élite. Con mi físico es un buen momento para mi carrera y me gusta ser un jugador importante en el equipo", añadió.

Con Minnesota Timberwolves, Rubio ha cerrado la temporada sin llegar a clasificarse para los 'Play-offs'. "Ha sido una temporada engañosa porque si quitamos el 6-18 del inicio de temporada, hemos tenido una dinámica muy buena. No estamos tan lejos de los 'Play-offs' aunque la veteranía en la NBA ayuda muchísimo", concretó.

"Empecé la temporada con desconfianza, no estaba contento, pero hubo un momento que cambió todo y me sentí más cómodo. Desplegué el mejor momento que he jugado, quiero que eso sea un punto de inflexión para tirar hacia arriba y seguir con esa dinámica. Llevo 6 años en la NBA y debo aprovechar la oportunidad para ser un jugador importante del equipo", valoró.

A nivel personal, el base de la selección española cambió hace poco de agente de representación, siendo Jeff Schwartz el nuevo represente de Ricky Rubio. "Esta temporada ha sido diferente con mi agente porque no ha sido muy estable y he decidido cambiar. Es un cambio positivo y veremos cómo van las cosas", anunció.

Sobre el cambio generacional en España, remarcó que "ojalá se repita" el grupo de los Gasol y Juan Carlos Navarro. "La selección ha ido trabajando para añadir jugadores jóvenes con mucho talento y ojalá nos hayamos contagiado de las ganas de ganar de este grupo. Debemos exprimirlos al máximo porque va a ser irrepetible", subrayó.

El acto se celebró en el Auditorio Movistar del Mobile World Centre, durante la presentación de su Campus Oficial Ricky Rubio 9 que se celebrará del 2 al 8 de julio de 2017 en El Collell (Banyoles). El jugador estará en todas las actividades realizadas en el campus, dirigido a niños y niñas nacidos entre el años 2000 y 2008. Como novedad, este año el Campus también se hará en la Comunidad de Madrid.