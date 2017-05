Belén Arrojo, primer descarte de la selección para el Eurobasket

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha decidido descartar a Belén Arrojo para el Eurobasket que se jugará en la República Checa este verano (16 al 25 de junio) tras concluir el II Torneo Internacional Ciudad de San Fernando, donde España ha vencido sus dos partidos frente a Polonia y China.

Así lo ha informado la Federación Española de Baloncesto (FEB) este lunes a través de un comunicado donde se afirma que la internacional "dejará a la largo del día" la concentración de San Fernando "tras tomar Lucas Mondelo, junto a su cuerpo técnico, la decisión de este primer descarte que deja al equipo en estos momentos con catorce jugadoras".

"Nunca me acostumbraré al tema de los descartes y más con todas las jugadoras que he tenido a lo largo de estos veranos y que tan difícil me lo ponen. Belén Arrojo ha entrenado a un gran nivel. Es una jugadora que lleva varios años en la órbita de la selección, entrando ya en su tercera concentración y eso es ya para tener muy en cuenta", dijo el seleccionador sobre el descarte de Arrojo, que ha disputado cinco partidos con la selección absoluta.

"Le agradecemos el trabajo realizado estos días con nosotros pero hemos optado, en esta ocasión, por dar la oportunidad a otras jugadoras en su posición", añadió Mondelo. La próxima cita de la selección será en Torrelavega, donde viajarán a mitad de semana. Allí jugarán su segundo torneo de preparación de la cita europea ante Canadá y Japón.