Llull: "El año que viene me quedo seguro, ahora mismo no pienso en la NBA"

El base del Real Madrid Sergio Llull, flamante MVP de la Liga Endesa, ha subrayado tajante que la próxima temporada seguiría en el club blanco "seguro" porque "ahora mismo" no piensa en la NBA, ya que prefiere "competir por ganar todos los títulos" antes que disputar la liga estadounidense "De momento sí, ahora mismo no pienso en la NBA. Lo he dicho muchas veces, aquí soy feliz y es donde quiero estar. Aquí puedo competir por ganar todos los títulos y espero seguir muchos años. No fue una decisión fácil cuando decidí quedarme porque la NBA es muy tentadora en todos los sentidos, pero cuando estás en club como el Madrid notas el cariño de la gente y del club y es donde quiero estar. Me quedo seguro", zanjó Llull tras recibir el MVP en la sede de Telefónica.

Valorando lo que supone este nuevo reconocimiento, apenas tres días después de ser nombrado MVP de la Euroliga, le dio más valor porque "cuando estás en una liga como esta y al mismo tiempo juegas la Euroliga la exigencia es máxima en cada partido y el rival siempre es de alto nivel".

"Año a año tienes que ir mejorando como jugador, haciendo cada vez más cosas y haciéndolas cada vez mejor. Ese es el secreto: no conformarte nunca, ser más ambicioso y seguir progresando. Cuando eres profesional tienes que cuidarte mucho, cuidar mucho tu cuerpo, y yo intento hacerlo. Como de todo, llevo una vida sana y por suerte las lesiones me han respetado. Espero que siga así", dijo el balear, que tan solo se ha perdido 16 partidos en las seis temporadas de Pablo Laso como entrenador blanco.

Máximo anotador de su equipo en 34 de los 72 partidos de esta temporada, el internacional español recalcó que esa responsabilidad es algo que le "gusta" y con lo que quiere "vivir".

"No me gusta perder a nada y menos a baloncesto. Cuando el balón 'quema' me gusta tomar la responsabilidad, pero también hay que ser inteligente y saber cuándo debes tirar tú y cuando hay un compañero mejor colocado. Pero yo nunca me voy a esconder. Esas canastas llegan entrenando y con un poquito de suerte, pero sobre todo creyendo hasta el final", dijo sobre sus habituales canastas sobre la bocina.

"NO GANAR LA LIGA SI SERIA UN FRACASO" En cuanto a la reciente decepción en la Final Four de Estambul, Llull señaló que "las conclusiones son sencillas". "En un torneo como este si no tienes un buen día pierdes. Y eso es lo que ocurrió, el Fenerbahce jugó mejor y se mereció la victoria. Hay que pasar página", pidió, añadiendo que en la plantilla ya están "mejor" tras asimilar esa derrota.

"Ha sido una semana complicada para nosotros. Cuando tienes un objetivo como la Euroliga la exigencia es máxima y cuando no se cumple te quedar un poco tocado. Hay que limpiar la mente rápido porque el Playoff empieza mañana para nosotros y nos queda un objetivo muy bonito todavía", recordó sobre el duelo ante el MoraBanc Andorra.

"Esperemos que no haya prórroga mañana", dijo sonriente, consciente de que los tres últimos duelos ante el club andorrano se han resuelto en el tiempo extra. "Andorra ha hecho una temporada increíble y se ha hecho muy fuerte en su campo. Tiene un grandísimo entrenador y nos van a poner las cosas muy difíciles, no tienen ninguna presión. Sabemos que somos los favoritos y tenemos que demostrarlo", animó.

En este sentido, no rehuyó la palabra "fracaso" cuando se le preguntó por lo que ocurrirá si no son campeones de liga. "Sí. Va a ser complicado llegar a esa final, somos conscientes, la palabra fracaso a veces es muy dura, pero somos el Real Madrid y el objetivo es ganar. Pero ahora mismo pensamos en el Andorra porque no puedes jugar esa final antes de hora. Tenemos que entrenar duro y trabajar bien para tener opciones de ganar el título", concluyó.