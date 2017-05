Previa del Real Madrid - MoraBanc Andorra

El Real Madrid, vigente campeón y primer clasificado de la temporada regular, iniciará este miércoles el asalto a su tercera Liga Endesa consecutiva recibiendo al MoraBanc Andorra (20.30/#0), un rival que ya le ha puesto en muchos apuros esta temporada y que llega sin presión después de haber cumplido con creces este año.

Apenas tres días después de cerrar su participación en la Final Four de la Euroliga, el Real Madrid está obligado a olvidar cuanto antes su decepcionante paso por Estambul porque se encuentra en la fase decisiva de la temporada y apenas existe margen de error.

Superado en semifinales con autoridad por el campeón Fenerbahce (84-75) y arrollado por el CSKA Moscú en el inoportuno partido por el tercer puesto (94-70), el equipo blanco no encontró su mejor nivel en el Sinan Erdem Dome y ahora vuelve a una competición donde su favoritismo es mucho más claro.

En teoría, el duelo entre primer y octavo clasificado debería estar bastante decantado a favor del primero, pero los últimos precedentes son un buen aviso para el campeón, que ha sumado tres victorias este curso ante el MoraBanc -dos ligueras y una en Copa del Rey-, pero en las tres ha necesitado llegar a la prórroga para vencer.

El momento álgido de esta incipiente rivalidad se produjo en Vitoria, donde el famoso campo atrás no pitado de Sergio Llull acabó impidiendo una sorpresa mayúscula en cuartos de final de la Copa. Superado ese susto, el Real Madrid se proclamó campeón y a partir de este miércoles buscará su tercer doblete nacional consecutivo.

SHERMADINI, PRINCIPAL AMENAZA VISITANTE No cae en cuartos de la ACB desde 2008, cuando le batió el Unicaja, y no quiere sorpresas como aquellas ante un Andorra que disputará el segundo Playoff de su historia. En su anterior participación, que data de 1995, el Barça no le dio ninguna opción (2-0), pero cuenta con jugadores de talento para al menos intentarlo ahora.

El mayor exponente es el pívot Giorgi Shermadini, incluido en el quinteto ideal de la liga después de una temporada espectacular en la que se ha erigido en segundo más valorado, segundo máximo reboteador y tercer máximo anotador de la ACB. Por contra, no estará otro jugador fundamental como Beka Burjanadze, que no se ha recuperado a tiempo y se une a la baja de larga duración de Nacho Martín.

Por su parte, Pablo Laso tendrá a toda su plantilla para su duelo de banquillos contra Joan Peñarroya, curiosamente los dos únicos entrenadores de este Playoff que también fueron jugadores de la ACB. Llull, flamante MVP de la competición, ha pedido "limpiar la mente" de lo ocurrido en Estambul y el apoyo del WiZink Center puede ser importante para que tanto él como sus compañeros lo logren.

FICHA TECNICA.

--EQUIPOS: REAL MADRID: Llull, Doncic, Maciulis, Randolph y Ayón --posible cinco inicial--; Carroll, Taylor, Rudy Fernández, Nocioni, Hunter, Reyes, Draper y Thompkins.

MORABANC ANDORRA: Albicy, Jelínek, Walker, Antetokounmpo y Shermadini --posible cinco inicial--; Schreiner, Stevic, Navarro, Colom, Czerapowicz y Maric.

--ARBITROS: Pérez Pérez, Perea y Sánchez Mohedas.

--PABELLON: WiZink Center.

--HORA: 20.30/#0.