Casimiro: "Todo el trabajo está hecho y ahora es un aspecto mental"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha explicado que "a estas alturas todo el trabajo físico, táctico y técnico está hecho" y que la clave de la eliminatoria contra el Baskonia es el "aspecto mental", para lo cual contarán con la "motivación extra" de jugar en casa en el segundo partido de este jueves.

"A estas alturas todo el trabajo físico, táctico y técnico está hecho. Ahora es un aspecto mental. Dar lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio del equipo, esa es la clave. Sacar todo lo que tenga, no dejarme ni una gota de esfuerzo dentro y ponerlo al servicio del equipo. Ahora si ganas sigues y si pierdes nos vamos para casa", avisó Casimiro ante la prensa.

De cara al segundo partido de cuartos de final, que disputarán en el Gran Canaria Arena, el técnico reconoció que "el factor ambiental es fundamental y una motivación extra", ya que existe "una motivación intrínseca del jugador que cambia cuando juega en casa y cuando juega fuera".

"Como entrenador nos gustaría que tuviera siempre la misma mentalidad, pero esa motivación extra que te transmite la grada es así y hace que el equipo tenga más energía cuando juega en casa. Le pido a nuestro público que venga. Siempre nos muestra su apoyo incondicional, su cariño y nos da esa energía extra", agradeció.

En cuanto a la forma de frenar al Baskonia, apuntó que "hay una máxima" que pasa por "evitar las canastas fáciles". "Ellos tienen un contraataque muy rápido y hay que parar ese ritmo que ponen Larkin, Hanga, Beaubois, Shengelia... Tenemos que evitar esas canastas fáciles en sus posesiones rápidas. Dominar el rebote es fundamental y sigo insistiendo: pequeños detalles para evitar canastas fáciles", analizó.

Además, el manchego se mostró pesimista con el estado físico de Pablo Aguilar, que lleva dos días sin entrenar con normalidad. "He hablado con él y las sensaciones no son buenas. Anímicamente tenemos que estar recuperados, no queda otra. Es cómo acaba el Playoff, no cómo empieza. Tenemos que hacer el trabajo necesario y tener el acierto para poder ganar", concluyó.