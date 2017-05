Pedro Martínez: "Fuimos mejores el sábado y está por ver si mañana lo llegamos a ser"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha asegurado este miércoles que pese al cómodo triunfo (83-61) ante el FC Barcelona Lassa en La Fonteta el pasado sábado, se equivocarán si piensan que van a ganar fácil, y es que pese a ser mejores entonces, ha avisado que "está por ver" si lo vuelven a ser este jueves en el segundo partido del Playoff de cuartos de final por el título de la Liga Endesa.

"No podemos pensar que porque les ganamos fácil va a ser sencillo. De hecho ese resultado se puede volver en nuestra contra. Si el FC Barcelona Lassa empieza bien y no tienes una respuesta porque solo te has preparado para el otro supuesto seguramente vas a perder. Nosotros no somos mejores que ellos. La semana pasada fuimos mejores y está por ver si mañana lo llegamos a ser", señaló en rueda de prensa.

El técnico 'taronja' es consciente de que pueden perder. "El sábado puede haber un tercer partido, lo que pasa es que queremos evitarlo. Si ahora pensamos que esto va a ser un 2-0 porque mira que mal está el FC Barcelona y que bien que está el Valencia Basket vamos a perder. Nosotros tratamos de mantener el equilibrio", manifestó.

"Tenemos un respeto enorme por ellos, es un equipo con muy buenos jugadores y muy buenos profesionales. Y para nada tenemos la sensación por lo que les conocemos de que vayan a tirar el partido ni que no quieran alargar la eliminatoria. Más bien lo contrario. Esperamos un Barça a su mejor nivel, que en su campo es muy alto", advirtió.

Además, calificó al Barça Lassa, para restar presión a sus jugadores, de uno de los mejores equipos de la Liga Endesa jugando en casa. "Allí le ha ganado con bastante facilidad a los cuatro primeros. En su campo se merecen todo el crédito y creemos que va a ser un partido muy difícil. Esperamos aprovechar nuestras oportunidades si es que se presentan. Siempre desde la humildad, pero sin perder la ambición", se sinceró.

"Aunque hayan acabado sextos eso no quiere decir que sean un mal equipo, que no vayan a luchar o que no vayan a meterlas, porque tienen calidad y esperamos al mejor Barça posible. Lo contrario sería un error de planteamiento que en el equipo no lo tenemos", recalcó al respecto.

Por otro lado, el técnico catalán destacó que Tyrese Rice, Petteri Koponen o el mismo Ante Tomic son claves y capaces de cambiar el partido. "El Barça es un equipo con mucho talento y tenemos que estar preparados para saber que en algunas situaciones del juego tenemos que hacer la mejor defensa que podamos pero que pararlos completamente es muy difícil", concluyó.