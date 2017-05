Previa del Valencia Basket - FC Barcelona Lassa

El Valencia Basket y el FC Barcelona Lassa se juegan este sábado --18.00 horas/#0-- en La Fonteta el billete a las semifinales del Playoff de la Liga Endesa en el tercer y definitivo asalto de su cruce de cuartos de final, al que llegan tras haber ganado cada uno un partido con autoridad y que se prevé igualado en una lucha definitiva de versiones y que dejará tocado al perdedor del pulso.

Mientras que el proyecto 'taronja' quedaría mermado con una derrota que les dejaría fuera de la próxima Euroliga, el objetivo por el que deben estar cuanto menos en semifinales, el Barça Lassa culminaría una temporada nefasta si cae en La Fonteta. El propio técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró que al perdedor quedará "tocado" y con una "decepción" encima.

No hay más pruebas, no hay más vidas. Quien gane estará en semifinales y el perdedor se irá de vacaciones prematuras y para nada queridas a estas alturas. La presión, también el favoritismo, regresa al bando 'taronja' por tener el factor pista a favor, y por el gran partido que hicieron para abrir la serie. Por contra, el Barça Lassa cogió aire este jueves en el Palau con un triunfo férreo. El equipo que no muestre su mejor cara quedará visto para sentencia.

El primer pulso se lo llevó el Valencia Basket, que fue superior al Barça Lassa en la práctica totalidad del encuentro, empezando con fuerza a pesar del espejismo del empate tras el primer cuarto. Con un buen trabajo defensivo, ahogando las capacidades ofensivas rivales, y un ataque efectivo, merced al buen hacer de Dubjlevic (16), Rafa Martínez (11) y Piere Oriola (11), el Valencia se llevó el primer partido.

Por parte de los blaugranas, solo Tyrese Rice estuvo a la altura de la eliminatoria, con 14 puntos para un 11 de valoración. Ni Ante Tomic (4 puntos), ni Claver (11 puntos para 9 de valoración) lograron encontrar su mejor versión, lo que liquidó las opciones de los de Giorgios Bartzokas.

En cambio, el Barça Lassa cambió totalmente su imagen este jueves para ganar (91-79) en el Palau Blaugrana en el segundo partido y salvar así el 'match ball' en contra en un partido en el que se encontró con un oasis dentro del calvario de la temporada vivida. Una calma que les sirve para coger confianza y para trasladar de nuevo la presión a los 'taronja'.

Los blaugranas se llegaron a poner en dos ocasiones 20 puntos arriba, la última con un triple de Eriksson (70-50) bien entrado el tercer cuarto. Sin 'average' de por medio, y cuando el Valencia podía pensar ya en el tercer encuentro, el técnico 'taronja' Pedro Martínez hizo ponerse las pilas a los suyos, que llegaron a ponerse solo 11 abajo (73-62) al inicio del último periodo con una jugada de 2+1 de Joan Sastre.

Pero ese acercamiento fue un espejismo más dentro del oasis blaugrana. El Barça Lassa encontró ese resquicio de paz y tranquilidad que da ganar en casa con autoridad aplastante al rival, el mismo que no ha sabido encontrar por su irregularidad y constantes altibajos. El Valencia Basket, que llegaba sin presión y dispuesto a cerrar el chiringuito blaugrana esta campaña, se dio de bruces con la mejor versión de los catalanes y con un Alex Renfroe que se fue a los 16 puntos.

Los blaugranas tendrán la duda hasta el último momento del pívot Moussa Diagné, que acabó con molestias el segundo partido. Según el club, tras ser sometido el jugador a una resonancia el viernes antes de viajar a Valencia, el jugador sigue con dolor en su pierna derecha pero según su evolución podría incluso jugar.

FICHA TECNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Vives, Rafa Martínez, San Emeterio, Sikma, Dubljevic --posible cinco inicial-- Diot, Oriola, Sastre, Thomas, Sato y Kravstsov.

FC BARCELONA LASSA: Rice, Renfroe, Perperoglou, Claver, Tomic --posible cinco inicial--; Koponen, Oleson, Eriksson, Diagne, Vezenkov, Peno.

--ARBITROS: García González, Conde y Castillo.

--PABELLON: La Fonteta.

--HORA: 18.00 horas/#0.