Vidorreta: "Hemos hecho un partidazo, no hay ningún pesar"

El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, se mostró "muy contento" con la victoria de su equipo ante Unicaja Málaga (73-67) en el segundo partido de cuartos de final del 'play-off' de la Liga Endesa y aseguró que hicieron "un partidazo" ante un rival que les puso las cosas muy difíciles.

"Hemos hecho un partidazo, no hay ningún pesar", explicó el técnico de los canarios, que repreguntó al periodista. "Siempre me decís que Unicaja me gana siempre, pero hoy no", espetó Vidorreta en los micrófonos de Movistar +.

"Anotar los puntos que hemos hecho y dejarles a ellos en 67 habla de nuestro gran trabajo en defensa. Creo que hemos sabido mantener un equilibrio fundamental para aguantar sus arreones finales en el último cuarto", sentenció Vidorreta, que no quiso volver a hablar de los árbitros.

"Yo no acabé contento el otro día. Aquí cada uno hacemos nuestro trabajo", finalizó el preparador de Iberostar al ser preguntado por las quejas arbitrales de su homólogo en Unicaja Joan Plaza.