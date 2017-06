Previa del Unicaja - Real Madrid

El Unicaja de Málaga buscará seguir con vida este domingo (18.30 horas) en las semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa tras las dos derrotas en la capital de España ante el Real Madrid, mientras que los actuales campeones tendrán hasta tres balas para sellar por sexta temporada consecutiva su presencia en la final por el título.

Los de Joan Plaza estuvieron cerca del triunfo en el primer encuentro en el Palacio de los Deportes, pero el acierto de Sergio Llull terminó por sepultar las opciones malacitanas. El balear castigó el atrevimiento del campeón de la Eurocup y dejó el punto en casa deshaciendo la igualda que dictó el marcador final (81-78).

Sin embargo, en el segundo asalto, Unicaja no pudo repetir guion por culpa de un sensacional Jaycee Carroll, autor de 29 puntos, 21 de ellos en un segundo cuarto demoledor que enterró a los andaluces. El Real Madrid metió la directa y no desaprovechó la candidez de su rival, que presentará una cara bien distinta este domingo en un partido sin red.

De perder dirán adiós a una temporada de la que pueden estar bien satisfechos. Eso es al menos lo que pretende su entrenador Joan Plaza, arquitecto de un equipo con mucho talento en el partido de este domingo ante su público. La afición del Martín Carpena será fundamental para que Unicaja pueda poner el 2-1 en la eliminatoria.

"No somos tan malos como hemos demostrado hoy", dijo Plaza tras la derrota de este viernes (101-72). "No hay que ver una montaña, sino una piedra. Vamos a intentar ganar el domingo y luego ver si tenemos fuerzas para intentar poner el 2-2. No sería bonito, ni merecido, que acabáramos 3-0 la temporada", añadió.

Además de la fortaleza de su gente, los malagueños confían en la capacidad anotadora de Alen Omic o Nemanja Nedovic, décimo máximo anotador de la temporada con más de 14 puntos por encuentro. Una faceta vital para que Unicaja esté 'enchufado' desde el comienzo y pueda hacer hincar la rodilla a su rival.

CARROLL QUIERE SEGUIR 'ON FIRE' Los de Pablo Laso, por su parte, querrán cerrar la eliminatoria por la vía rápida y ganar días de descanso en vistas de su más que presumible final de Liga. De ser así ganarían casi al menos dos días respecto a sus rivales: Baskonia o Valencia Basket. En caso contrario, a los merengues todavía les quedarán dos encuentros, el último ante su público si fuese necesario.

El objetivo de los blancos será mantener las constantes del pasado viernes, buena defensa, fuertes en rebote y acierto sobresaliente desde el perímetro. Así lo evidenció el mejor triplista del baloncesto europeo: Jaycee Carroll, que vivió una de sus mejores noches como madridista. "Con Carroll puedes rezar o sacar el winchester", dijo Plaza.

Laso, sin embargo, quiso ser prudente pese a la gran diferencia del segundo encuentro. "Estoy contento por irnos a Málaga con 2-0, pero el domingo la batalla será diferente. Un equipo que se crece mucho en su campo y esperamos al mejor Unicaja", aseguró.

FICHA TECNICA.

--EQUIPOS.

UNICAJA: Alberto Díaz, Smith, Dani Díez, Lafayette y Omic --posible quinteto inicial--; Fogg, Nedovic, Eyenga, Suárez, Musli, Okouo y Brooks.

REAL MADRID: Llull, Rudy Fernández, Maciulis, Randolph y Ayón --quinteto inicial--; Doncic, Carroll, Hunter, Reyes, Draper, Taylor y Nocioni.

--ARBITROS: Pérez-Pérez, Peruga y Calatrava.

--PABELLON: Martín Carpena.

--HORA: 19.30/#0.