Calderón: "Quizá Llull dé el salto a la NBA si el Real Madrid no gana nada en los próximo años"

José Manuel Calderón, jugador NBA y exinternacional con España, señaló que quizá Sergio Llull, jugador del Real Madrid, dé el salto a la NBA si el equipo blanco "no gana nada en los próximos años" y, en cuanto a su propio futuro, apuntó que va alargar jugar en la NBA "todo lo que pueda" para intentar conseguir un anillo.

"Quizá cambiará si el Real Madrid no gana nada en los próximos años igual toma la decisión. Cuando juega al nivel que esta jugando y eres el MVP de ACB y Euroliga estas en un gran momento. Entiendo que sea complicado dar el salto", indicó este martes en la inauguración de la tienda Sushi Up en Murcia.

Para el de Villanueva de la Serena, ir a la NBA es una decisión "personal". "Si yo fuese Llull, donde eres el mejor jugador y ganas todo, es muy difícil dejar el seguir ganando para dar un salto a algo que no conoces y donde tienes que empezar de cero, porque da igual lo que hayas hecho antes, que cuando llegas a la NBA te tienes que ganar el respeto allí otra vez", comentó.

El base de Atlanta Hawks, de 35 años, hizo una valoración "positiva" de su temporada, "sobre todo por la parte final". "Es verdad que el inicio fue un poco diferente por el hecho de que estaba en un equipo muy joven, como eran los Lakers, en el que como equipo ellos querían que esos jóvenes jugaran y siguieran mejorando de cara al futuro, de ahí que no tuviera demasiadas oportunidades", explicó.

"Todo fue muy claro desde el principio porque ya se había hablado y esperar a al forma de salir, que en la NBA es a partir de febrero marzo y ellos nos facilitaron salir y tuve la opción de ir a Atlanta y jugar 'play-off' que al final es para lo que trabajas", prosiguió.

"VOY ALARGAR LA NBA TODO LO QUE PUEDA PARA CONSEGUIR UN ANILLO" El próximo 1 de julio se abre el mercado de fichajes y Calderón será agente libre, donde esperará ofertas y elegirá "la mejor opción". "A mí me gustaría jugar todavía tres o cuatro años más en la NBA. Ha habido muchas opciones entre enero y marzo, donde estuve apunto de fichar por Golden State, que de hecho firmé durante un par de horas, por Cleveland y Atlanta, y esperamos que en julio vuelva haber esas ofertas y elegir la mejor opción para mi y mi familia", indicó.

"Es difícil saber en que equipo encajarías porque ha habido de todo. Cuando llegas a la NBA eres un buen jugador de baloncesto y al final muchas veces tienes que adaptarte al equipo que llegas y cambiar algunas cosas de tu juego, pero tienes la calidad y el talento de ser buen jugador. Tú eres el que tienes que adaptarte más que el equipo a ti", añadió.

El extremeño no quiere pensar en cuando se va a "retirar" ni donde lo hará, pero si tiene claro que no tiene pensado "volver a Europa". "Creo que todavía me quedan cositas por la NBA. Tengo 35 años, quiero jugar tres o cuatro más en la NBA y llega un momento en el que tampoco te puedes venir a jugar con 39 años, al final es el cuerpo el que decide, pero a día de hoy hace 12 años tomé la decisión de quiero ir a la NBA, conseguir un anillo y voy alargarlo todo lo que pueda para intentar conseguirlo", subrayó.

En general ha sido una temporada "buena" para los españoles en la NBA, cada uno con "roles diferentes" pero todos aportando "muchísimo". "Willy jugando más; Juancho cuando ha jugado lo ha hecho muy bien; los que ya estábamos allí creo que Ricky Rubio ha hecho una temporada increíble, sobre todo la segunda parte; Sergio Rodríguez ha hecho una muy buena temporada en su vuelta a la NBA; los Gasol todos los conocemos; Serge Ibaka con el traspaso a Toronto; y Mirotic ha hecho una buena temporada", afirmó.

Respecto a las finales de la NBA que se están jugando ahora mismo entre Golden State Warriors y Celevaland Cavaliers, (2-0) a favor de los de Oakland, Calderón confesó ser "un poquito más" de estos. "Golden State está a un nivel muy alto aunque Cleveland también, pero por estilo de juego creo que es mas fácil que Golden lleve su estilo en cada partido y después de lo que pasó el año pasado es más complicado que se vuelva a escapar", matizó.

"LA SELECCION VA A SEGUIR SIENDO COMPETITIVA" El exinternacional dejó la selección española el verano pasado, después de los Juegos Olímpicos de Río, una decisión que "ya venía tomada con tiempo" y por eso ahora es algo que está "muy tranquilo" en su cabeza. "Era el momento deportivo de centrarme estos últimos años en la NBA a un gran nivel y luego el tema familiar, que mis tres hijos y mi mujer cada vez me piden más tiempo", explicó.

Sin embargo, y aunque se vaya retirando esta generación, "van a seguir saliendo jugadores". "Ha llegado Sergio Rodríguez, Ricky, Llull, Marc, los dos Hernangómez, Guillem Vives y todos los que han estado últimamente. El equipo va a seguir siendo competitivo y se demuestra con los equipos AC y como están compitiendo en Europa", aseguró.

Respecto a la Liga Endesa, Calderón espera que la final entre Real Madrid y Valencia Basket llegue al quinto partido porque será "bueno" y "más vistoso" para todos aunque sabe que por como ha ido la temporada el Madrid es "un poco más favorito". "Ayer vi el partido de Baskonia contra el valencia y es un equipo que juega bien, duro y no depende de un solo jugador. En una final no se puede esperar un rival fácil y esperemos que sea lo más igualada posible", indicó.

Además, señaló que decir que el equipo blanco es un solo jugador "es complicado". "Es verdad que tienen varios jugadores para resolver un partido en un momento dado como Llull, Carrol, cualquiera de los pívots o Doncic, pero es verdad que el Valencia juega bien como equipo", matizó.

Por otro lado, respecto al proyecto de UCAM Murcia apuntó que "cada año está siendo más sólido". "Desde que está UCAM han ido mejorando, con el apoyo económico que eso al final es lo que hace que seas más regular y creas un proyecto más importante", destacó.