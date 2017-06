Un periodista asegura que en el vestuario de los Cavaliers se fumó marihuana

Golden State Warriors aventaja 2-0 en la serie final a los Cleveland Cavaliers. El equipo de Stephen Curry, Kevin Durant y compañía logró en ambos juegos una notable superioridad y firmó los triunfos con un amplio margen por 113-91 y 132-113.

Sin embargo, de lo que se está hablando en las últimas horas no es tanto del poderío de los Warriors, sino de la grave denuncia de un periodista tras el segundo encuentro.

Se trata de Mike Wise, quien aseguró que en el vestuario de los Cavaliers de LeBron James se fumó marihuana.

"El vestuario de los Cavs desprendía un fuerte aroma a porro esta noche. Ey, es Cali. Vas perdiendo 2-0 y consiste en controlar el dolor", escribió en Twitter Wise.

Cavs locker room has a strong reefer aroma to it tonight. Hey, it's Cali. You're down 2-0 and it's all about pain control. #NBAFinals — Mike Wise (@MikeWiseguy) 5 de junio de 2017

Las publicación recibió miles de likes y fue muy compartida en la red social, desatando un verdadero escándalo en la mejor liga de básquet del mundo.

Sin embargo, el periodista amplió con otro tuit en el que aclaró que desconoce quién la consumió.

"Para ser claro, no sé quién estaba fumando marihuana en el vestuario Cavs -los medios de comunicación que entraron, algún jugador etc-. Pero lo que olía no era una mofeta muerta".

To be clear, I don't know who was imbibing marijuana in the Cavs locker room -- media that entered, player, etc. But it wasn't a dead skunk — Mike Wise (@MikeWiseguy) 5 de junio de 2017

Por último, expresó: "Crecí en la California del Norte y Hawaii. Sé como huele el cannabis. Podría haber sido un camarógrafo, un reportero, cualquiera. No estoy juzgando".