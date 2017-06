Rudy: "Ante Unicaja hice también un gran trabajo aunque hiciera cero puntos"

El jugador del Real Madrid Rudy Fernández se mostró satisfecho con su rendimiento en la victoria este viernes de su equipo (87-81) ante el Valencia Basket en el estreno del Playoff final de la Liga Endesa, donde estuvo especialmente inspirado en ataque (19 puntos) en un duelo que se decidió por "pequeños detalles".

"Lo importante es estar ayudando al equipo. Hoy he estado más ofensivo que otras veces pero también en los partidos con Unicaja hice un gran trabajo aunque hiciera cero puntos. Se trata de valorar el trabajo para la victoria del equipo no a nivel personal", indicó en la rueda de prensa posterior al duelo en el WiZink Center.

El alero del Madrid fue uno de los mejores en una trabajada victoria que pone el 1-0 favorable a los blancos antes del segundo duelo de nuevo en el Palacio el domingo. "Ha sido un partido muy competido, sabíamos que el Valencia nos iba a plantear un partido muy duro", afirmó.

"Hemos estado mejor en la segunda parte a nivel defensivo y eso ha sido un punto a favor. Aunque cogiéramos ventajas amplias, el Valencia seguía con su juego y hasta el final no se ha decidido por pequeños detalles. El Valencia es un equipo que tiene muchos recursos ofensivamente", apuntó.

Además, Rudy explicó que llega bien al tramo final de una temporada complicada y valoró que el equipo blanco aguantara ante un Valencia que no se dio por vencido. "No nos hemos venido abajo, hemos estado más agresivos en defensa, con las líneas de pase y presionando a su base", afirmó.

"He trabajado toda la temporada. Ha sido muy larga y quizá no la mejor, pero sabía que tenía que seguir con el mismo trabajo. No solo es aportar ofensivamente, también es en defensa e intento aportar siempre al equipo. Lo más importante es ayudar al equipo en cualquier faceta", finalizó.