Pedro Martínez: "En el próximo partido, ellos saldrán picados y nosotros no podemos contagiarnos"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró, al término del segundo partido de la final del Playoff contra el Real Madrid que les ha dado el empate en la pelea por el título (79-86), que en el próximo partido de la serie, que se disputará en La Fonteta valenciana, los blancos saldrán "picados" debido a esta victoria en su feudo, por lo que tendrán que mostrarse serenos y no "contagiarse".

"Cada partido es diferente. A falta de cuatro minutos, el otro día estábamos empatando y hoy estábamos perdiendo. Los partidos son, y seguirán siendo, muy igualados, por lo que no cambiarán mucho las cosas en el siguiente. Tuvimos un buen inicio que nos dio confianza, pero no fue suficiente. Ellos saldrán picados para el próximo encuentro, y nosotros no podemos contagiarnos de ello", declaró el técnico 'taronja' en rueda de prensa en el WiZink Center.

Para Martínez, en la segunda parte les ha costado más encontrar su juego tras una primera mitad "muy buena" porque "el Madrid ha estado más agresivo en defensa". Continuó diciendo que han pasado un "momento malo" de juego del que han sido capaces de salir con "serenidad". Destacó, igualmente, a algunos jugadores que pudieron convertirse en trascendentales para la victoria, como Diot o Dubljevic. "Lo más positivo es que, cuando se pusieron seis arriba y nadie daba un duro por nosotros, hemos seguido dando la cara para terminar ganando", añadió el veterano entrenador.

También quiso recalcar a los periodistas los problemas que tuvieron con las faltas personales, aunque reconoció que el baloncesto es "un juego de equipo" y que los finalistas como ellos deben tener "suficientes recursos para superar las adversidades como las que han surgido en este partido".