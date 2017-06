Laso: "No estoy descontento con el rendimiento de la plantilla"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, no está "descontento" con el rendimiento de su plantilla tras los dos primeros partido del Playoff final de la Liga Endesa y señaló que jugar fuera de casa es "siempre duro", pero que se ven capaces de hacer "mejor baloncesto" en el tercer partido de este miércoles para batir a un Valencia Basket ante el que deben "leer mejor" su fuerte defensa y mejorar el arranque.

"No estoy descontento con el rendimiento de la plantilla. Sería bastante absurdo por mi parte estar descontento con cualquiera de mis jugadores que han sido campeones de la liga regular en liga y Euroliga, campeones de la Copa del Rey y han jugado la 'Final Four'. Siempre espero que jueguen mejor", indicó Laso ante los medios.

El vitoriano sabe que los equipos tienen que ir "creciendo" según avanzan los Playoffs y "jugando mejor". "De cara al tercer partido pienso que tenemos que hacer mejor partido y ser más sólidos en aspectos de juego importantes porque en una final esos detalles pueden marcar la diferencia", subrayó.

"Pido que cuidemos esos detalles, que seamos capaces de jugar mejor que los dos primeros partidos porque vamos a una empresa difícil y jugar fuera de casa en Playoffs es siempre duro, pero estamos confiados en que somos capaces de hacer mejor baloncesto y ganar el partido", prosiguió.

El arranque del partido en La Fonteta será "importante" porque marcará "un poco" lo que irá después, aunque el trabajo es obligatorio los 40 minutos. "En el segundo comenzamos con diez puntos de desventaja muy pronto y ya tuvimos que ir remando aunque estuvimos cinco arriba", recordó.

Respecto a la dureza de la defensa 'taronja', Laso la definió como "fuerte y agresiva", como la suya. "A este nivel sino tienes una defensa sólida no llegas a jugar la final, así que en ese sentido no estoy preocupado por esa sensación de dureza, porque entiendo que en una final hay que tenerla. Es importante saber leer mejor las situaciones para atacar esa defensa y no conceder situaciones que a ellos les dieron mucha ventaja en el partido", confesó.

"SI PENSAMOS EN EL CUARTO NOS EQUIVOCARIAMOS PORQUE PERDEMOS ENERGIA" Para el entrenador del Real Madrid, el Valencia Basket estuvo "acertado" en momentos importantes del segundo partido y jugó "bien". "Siempre he hablado de un equipo sólido toda la temporada y lo mantienen. Han tenido mucho acierto en la línea de tres, pero eso es mérito suyo, no es algo que nos sorprende, pero sí hay que vigilarlo mejor", matizó.

De todos modos, Laso no se permite pensar en el cuarto partido, porque es "su manera" de ver las eliminatorias. "Pienso que si pensamos en algo de más adelante nos equivocaríamos porque nos haría perder energía sobre algo que sabemos", explicó.

Ambos equipos han tenido tiempo para preparar "trampas" y hablar de detalles, aunque hay que ver si son "efectivas" en el partido. "Somos dos equipos que tenemos una base sólida de juego y no llegas hasta aquí por lo que preparas el último día. El trabajo viene hecho anteriormente y seguro que hay detalles pero como en todos los partidos", remarcó.

De todos modos, el Real Madrid ya vivió una situación similar en cuartos de final de Euroliga cuando perdió el factor campo frente al Darussafaka turco, aunque el técnico madridista avisó de que son equipos "diferentes" con juego "distinto".

Finalmente, respecto al arbitraje, y los criterios de los árbitros en los partidos, Pablo Laso indicó que no tiene "nada que hablar" porque le preocupa "mucho más" su equipo.