Pedro Martínez: "La primera parte ha sido la leche"

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, mostró la alegría del nuevo campeón de la Liga Endesa después de conquistar el título en La Fonteta y en el cuarto partido ante el Real Madrid, con una "primera parte" que fue "la leche" y culminando una temporada histórica en la que no se rindieron a pesar de las derrotas en las finales de Copa del Rey y Eurocup.

"No sé si ahora importa una valoración técnica. Pero la primera parte ha sido la leche, el ritmo en defensa y ataque. Hemos jugado los mejores 20 primeros minutos de la temporada. La segunda parte, con la defensa del Madrid nos hemos parado y nos ha entrado un poco de vértigo, pero hemos mejorado un poco y nos hemos vuelto a meter. Ha sido una victoria muy coral, con todos trabajando", indicó.

El entrenador 'taronja' no quiso hablar de su futuro. "Ahora mismo sobra preguntar si es mi último partido con Valencia Basket. No se puede acaparar ningún titular de algo individual. Hoy hay que resaltar que esto es de todos, hemos trabajado en equipo y eso es lo único que resaltar. Hay que disfrutar el momento, porque este equipo pasa a ser legendario", apuntó.

"A nivel de trofeos, no había ganado nada o muy poco. Pero cuando consigues algo grande como esto y te ha costado mucho, eres más feliz. Me acuerdo mucho de mi familia y de la gente que me ha ayudado. De lo que estoy más orgulloso es que hemos sido muy fieles a unos valores, de trabajar en equipo, de entrenar muy duro con un punto de exigencia que no todo el mundo lleva bien", añadió.

Por último, Pedro Martínez elogió el paso al frente de su equipo tras caer en Europa. "Es muy posible que si hubiéramos ganado la Eurocup no hubiéramos ganado esta liga. Eso nos sirvió para endurecernos. Nos levantamos de un mazazo que nos ha hecho más duros. Hemos jugado en playoff contra tres de Euroliga y contra dos de ellos con el factor cancha en contra. El camino ha sido tremendo", finalizó.