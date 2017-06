Laksa: "Fue una decisión muy fácil aceptar jugar en el Rio Natura Monbus Obradoiro"

El nuevo alero del Rio Natura Monbus Obradoiro, el letón Martins Laksa, confesó este lunes en su presentación que fue "una decisión muy fácil aceptar jugar" en dicho club cuando le ofrecieron la "oportunidad", y confesó que jugar en España ha sido siempre uno de sus "sueños".

"Fue una decisión muy fácil aceptar jugar en el Rio Natura Monbus Obradoiro cuando me ofrecieron esta oportunidad. Solo he oído cosas muy buenas sobre la organización del club; que se ocupan de cada jugador como un miembro más de la familia y que, además, tenemos una gran afición. No he visto ningún vídeo pero estoy deseando vivir y sentir su apoyo en primera persona", expresó en sus primeras declaraciones como obradoirista.

"Estoy muy feliz y emocionado por comenzar un nuevo capítulo de mi vida y de mi carrera baloncestística. Como jugador siempre necesitas tener sueños y metas en tu carrera y uno de mis sueños siempre fue jugar en España y en la Liga ACB. Ahora mi objetivo es demostrar que este es mi sitio", manifestó el primer fichaje del equipo de Santiago de Compostela, cuya incorporación fue anunciada el pasado sábado.

Sobre su aportación al equipo, el alero ha asegurado que aportará "energía dentro y fuera de la pista", "Trataré de ayudar con una buena defensa, ser un tirador sólido y ser un buen compañero con todos. El equipo me ayudará a crecer como jugador en todas las vías. La experiencia que te da la ACB no es algo que alcanzan todos los jugadores, así que estoy muy agradecido por esta oportunidad", dijo.

Finalmente, el jugador ha confesado que ha hablado con Moncho Fernández para "presentarse" "Me ha dado la bienvenida a la familia del Obradoiro. Todavía no hemos profundizado en temas de baloncesto pero creo que tendré mucho tiempo este verano para tratar de estudiar su estilo de juego y ver todos los partidos del Rio Natura Monbus Obradoiro que sean posibles y adaptarme rápido", concluyó.

Laksa, de 2,00 metros y 26 años, ha promediado 13,1 puntos (48,8% en tiros de dos, 43,5% en triples y 88,5% en libres) y 4,3 rebotes para 13,8 de valoración (29,8 minutos) en los 36 partidos que ha disputado esta temporada en la Liga Letona con el Valmiera, mientras que en la Baltic League sus números han sido de 14,2 puntos y 4,1 rebotes para 11,8 de valoración.