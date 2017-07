Joan Sastre: "No cohibido, pero sí con mucho respeto a estos pedazo de jugadores"

El escolta del Valencia Basket Joan Sastre explicó este domingo sus impresiones en la "primera toma de contacto" con la selección española en la concentración de Madrid, preparación para el Eurobasket en el que confía poder ayudar a una selección española que cuenta con unos "pedazo de jugadores".

"La primera toma de contacto ha sido buena, contento de estar aquí y poder vivir esta experiencia junto a estos pedazo de jugadores. Tengo las mismas opciones que los otros cinco que estamos luchando por esas dos plazas. Cualquiera de nosotros está capacitado para ir. El entrenador y el cuerpo técnico van a elegir el que pueda ayudar más al equipo", indicó.

Los de Sergio Scariolo se encuentran en el Pabellón Triángulo de Oro en la primera parada de entrenamientos de cara a la cita continental que comienza el 31 de agosto, donde el seleccionador tiene que escoger aún a los 12 elegidos. "Si me lo dicen no me lo creo, ganar la liga y estar aquí con la selección. Es una recompensa al trabajo durante tantos años", apuntó.

"No cohibido pero sí con mucho respeto. Cuando hace un par de años estabas en casa viéndoles por la tele y ahora estás aquí siempre hay respeto. Tengo que aprovechar esta experiencia e intentar aprender de todo ello", añadió.

Por otro lado, Juancho Hernangómez atendió también a los medios tras el entrenamiento matinal, contento de vivir la experiencia con la selección. "Es la primera vez que vengo aquí y tengo muchas ganas de compartir vestuario con este grupo de amigos. Las primeras comidas, como el rato que pasamos juntos está siendo una pasada, ya les conocía pero no tan en grupo. Muy bien, la verdad", afirmó.

"El año pasado no pude asistir por cumplir el sueño de la NBA y tengo muchas ganas. Estoy muy contento de estar aquí y de poder entrar en esta familia. Las primeras impresiones son buenas. Acabé en abril pero he seguido entrenando y me encuentro preparado para competir", añadió el jugador de los Denver Nuggets.

Además, reconoció el orgullo en la familia Hernangómez por compartir concentración internacional con su hermano Willy. "Es más que un hermano y para nuestra familia es un orgullo que estemos aquí los dos", finalizó.