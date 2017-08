Cristiano Ronaldo: "Si no me llamara CR7, no estaría aquí"

Cristiano Ronaldo ha declarado este 31 de julio de 2017 en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón por un supuesto fraude tributario cometido entre 2011 y 2014 por valor de 14,7 millones.

Hasta ahora, poco ha trascendido de su declaración salvo filtraciones puntuales que indican que el inicio de la declaración ha sido relajado pero que poco a poco la tensión ha ido aumentando hasta convertirse en una declaración difícil con algún que otro 'choque' con la magistrada, todo según fuentes cercanas al jugador.

El crack ha estdo tajante:

"Si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí".