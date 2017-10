Causeur: "Si me llama Francia no es seguro si iré"

El base francés del Real Madrid, Fabian Causeur, reconoció no estar conforme con las ventanas FIBA impuestas esta temporada, hecho que "complica las cosas" a los jugadores internacionales, y no ha dado por "segura" su participación con Francia en caso de que la selección le llame en noviembre cuando coincida con la Euroliga.

"Con las ventanas FIBA ahora se complica un poco las cosas y veré en qué estado de forma estaré porque tenemos muchos partidos. Si me llama la selección no sé seguro si iré o no, dependerá de cómo me encuentre", aseguró Causeur durante la presentación del acuerdo entre Euroliga y Endesa. "No me gusta esta decisión porque para un jugador no es fácil ir de una competición a otra y cambiarlo así como se hace en el fútbol", añadió.

En tan solo dos días comienza la Euroliga para el Real Madrid, un título que puede convertirse en "un éxito muy grande" para Causeur y los intereses madridistas. El base francés es consciente de lo "difícil" que es sacar buenos resultados fuera de casa y pide paciencia para que "después de varias jornadas" se vean las aspiraciones reales del equipo.

Causeur no da un claro favorito al título, aunque asegura que siempre se ha de tener en cuenta al conjunto dirigido por Pablo Laso. "Es muy difícil saber el favorito porque todavía no hemos empezado, pero siempre hay equipos que estarán como el Real Madrid, el CSKA o el Fenerbahce que es el reciente campeón. Siempre tienes a seis o siete equipos que se pelearán por los cuatro primeros puestos", aseguró.

Durante la presentación de la Euroliga, el nuevo jugador blanco aprovechó para repasar sus primeros meses en la capital, afirmando que es un "orgullo" jugar con el Real Madrid y además en su mejor momento. "Cada año que he hecho bueno, siempre ha habido una lesión que me ha frenado, así que este año en Alemania me vino genial porque fue muy sano, gané títulos y llego muy fuerte y muy maduro", reconoció Causeur.

Pablo Laso ya le ha pedido al jugador francés que "juegue su juego" caracterizado por ser "agresivo tanto en defensa como en ataque". Las conversaciones entre técnico y jugador más la confianza de sus compañeros, le han permitido a Causeur tener "un plus de confianza" a la hora de adaptarse a su nuevo equipo.

Por último, el galo no quiso olvidarse de Sergio Llull, lesionado de gravedad y al que considera "el mejor jugador de Europa". "Es una baja muy importante porque generaba mucho peligro el año pasado. Estamos todos intentando dar un paso adelante para que no se note tanto esta baja y tenemos que seguir haciéndolo bien dentro de seis meses para que cuando vuelva y entre de nuevo, nos dé lo que sabe y no tenga presión", concluyó.