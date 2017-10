Fernando San Emeterio: "Vamos a jugar la Euroliga sin miedo ni complejos de inferioridad"

El alero del Valencia Basket Fernando San Emeterio dejó claro que afrontarán "sin miedo ni complejos de inferioridad" su vuelta a la Euroliga, una competición a la que retornan tras varios años de ausencia y con el aval de hacerlo como "campeones" de la Liga Endesa.

"Tengo ganas de volver a la Euroliga y además con el Valencia Basket me hace especial ilusión por todo lo que ha sucedido el año pasado, sé todo lo que le ha costado al club conseguir esa plaza y por la ilusión de la gente que hay allí. Tengo ganas de que arranque y de que pueda estar con el equipo", señaló San Emeterio ante los medios tras acudir este martes a la presentación del patrocinio de Endesa con la Euroliga.

El cántabro apuntó que cuenta con "muy buena plantilla" y que, de momento, no han notado el cambio de entrenador con Txus Vidorreta, que, aunque "seguramente dará sus toques", ha sido "inteligente y ha mantenido la base de trabajo, y el club la de la plantilla". "Estamos contentos de que todo vaya bien", añadió sobre el buen inicio de campaña con el título de la Supercopa Endesa y las victorias en los tres primeros partidos ligueros.

De cara al torneo continental, lo plantean como hicieron "el año pasado en la Liga". "No vamos a renunciar a nada y vamos a ir con respeto y humildad ante todos los rivales, sabiendo que la Euroliga es muy difícil, pero sin miedo ni complejos de inferioridad porque tenemos plantilla y equipo. Vamos a ir a por todas, pero sabiendo de la dificultad", comentó.

San Emeterio insistió en que ni tienen "miedo ni presión" y que para Valencia Basket "jugar la Euroliga es algo precioso". "Lleva muchos años detrás de ello y volvemos como campeones de liga que es más bonito", admitió el alero.

La Euroliga de este año estará marcada por su coincidencia con las novedosas ventanas internacional de la FIBA, lo que ha generado una polémica de la que hablan "poco" en el vestuario. "Llevamos tres partidos en una semana y ya vamos bastante cargados. Esperamos que se solucione. El jugador lo quiere jugar todo, con cabeza y sin que haya un partido cada dos días. Ojalá lleguen a un acuerdo y se pueda jugar una cosa y la otra, si no ya veremos lo que pasa", comentó.

"Yo sigo teniendo la esperanza de que haya acuerdo y si no veremos lo que podemos hacer", deseó el jugador internacional. "No analizo demasiado estas cosas. Pregunto si hay partido y voy y juego, me gusta jugar al baloncesto y no analizo demasiado los sistemas de competición", sentenció.