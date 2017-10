Laso: "Ahora mismo solo pienso en acabar entre los ocho primeros"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha declarado tener de momento el único objetivo de "acabar entre los ocho primeros" en esta fase regular de la Euroliga, consciente de la dificultad de este torneo, una "guerra que empieza mañana" y en la que el conjunto blanco debutará en Turquía frente al Anadolu Efes.

"A mi me gustaría que mi equipo fuera competitivo desde el primer día. Si te hablara de objetivos, ahora mismo solo pienso en acabar entre los ocho primeros, sería lo único que me podría quitar el sueño. A partir de ahí, ese objetivo irá cambiando", reconoció Laso durante el día de atención a medios del Real Madrid. "Estamos hablando de los mejores equipos de Europa, de una competición súper exigente y contra equipos que tienen un potencial enorme. Treinta jornadas nos separan de nuestro objetivo y esta guerra empieza mañana", continuó.

El Real Madrid debuta en la Euroliga ante el Efes, "un equipo de primerísimo nivel" y del que está preocupado Laso, más incluso que la propia visita a Turquía, un lugar que no se le ha dado demasiado bien en los últimos años. El técnico no ve "nada especial" en ir al país turco, ya que el conjunto madridista deberá competir en los estadios más difíciles de Europa "donde juegan los mejores equipos".

Para este partido, no contará Pablo Laso ni con Rudy Fernández ni Trey Thompkins, pero sí con los restantes 13 jugadores que viajarán para el debut en Euroliga, no dando oportunidad al descanso en este torneo. "La temporada pasada nos ayudó mucho, tuvimos ochenta y tantos partidos y sabemos que queremos llegar, pero claro, me voy a desinflar. Eso de dosificarse tiene dos lecturas, y es que si no pasas te quedas fuera de la competición y lo que tienes que hacer es tu trabajo bien", asumió el entrenador blanco.

Por último, el Real Madrid buscará redimirse después de la temporada pasada aunque sin Sergio Llull y Sergio Rodríguez, ambos portadores del estilo de juego del equipo durante su etapa más exitosa. El primero está lesionado de gravedad y el segundo será rival esta temporada con la camiseta del CSKA Moscú.

"La entidad está por encima de las personas, para mi esta claro y es mi manera de entender el baloncesto. Cuando me enteré de la lesión de Llull obviamente no me puse a saltar de alegría porque tiene una conexión con el grupo muy importante, pero siempre hemos intentado que por encima de las personas esté el equipo. El resto tiene que acostumbrarse y responder a ciertos mecanismos que para muchos de ellos son nuevos. Lo que no voy a aceptar es que no trabajen ni quieran tener un estilo de juego propio", concluyó.