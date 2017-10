Randle: "Willy Hernangómez me dijo que me lo iba a pasar muy bien aquí"

El nuevo base estadounidense del Real Madrid, Chasson Randle, ha reconocido que conversó con su excompañero Willy Hernangómez para que le hablara del equipo blanco y que el pívot español le aseguró que se lo "iba a pasar muy bien" si se decidía a dar el paso, como finalmente hizo.

"Willy es un buen amigo mío, jugué con él la temporada pasada en los Knicks y me dijo que me lo iba a pasar muy bien aquí. Me gustó que me lo dijera y hasta el momento no le ha faltado razón. Estoy disfrutando aquí y Willy lo está haciendo genial en Nueva York. Le deseo lo mejor", dijo Randle sobre su excompañero en la NBA.

Durante al día de atención a medios del Real Madrid, el jugador de Illinois explicó que espera "un nivel muy alto" en su primera aventura en el baloncesto europeo. "Espero mucho de mí, espero mucho de mis compañeros de equipo y espero que ellos también de mí. Estoy preparado para empezar", apuntó.

En este sentido, avanzó que le "encanta este equipo". "Tengo grandes compañeros y son buena gente. Creo que nos vamos a divertir mucho juntos", prometió, a un día de empezar la Euroliga, una "competición muy dura llena de grandes equipos". "Estoy deseando disputar el primer partido", concluyó antes del encuentro de este jueves en cancha del Anadolu Efes.