Laso: "Me jode que el 'Chacho' esté en un equipo rival"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que le "jode" ver a su expupilo Sergio Rodríguez en un equipo rival, antes del esperado reencuentro de este jueves con el duelo ante el CSKA Moscú, y ha firmado que el base canario complete "el mejor partido de su vida" siempre que la victoria se quedé en la capital española.

"Me jode que esté en un rival mío, preferiría verle en la NBA y no tener que competir contra él, pero lo entiendo todo. Su decisión no es algo solo emocional, hay muchos factores. Busca lo mejor para él, busca motivaciones y para él es un reto jugar en Moscú. Entiendo perfectamente que busque esos retos y le deseo lo mejor, salvo mañana", dijo Laso ante la prensa.

El técnico blanco reconoció que "parar al Chacho es muy importante para lograr la victoria", pero aclaró que esa no es su principal preocupación. "Mi obsesión es ganar al CSKA porque tiene muchos jugadores buenos, no debemos detenernos solo en el Chacho. Por mí, que el Chacho juegue el mejor partido de su vida y que nosotros ganemos", propuso.

A nivel colectivo, recalcó que en esta segunda jornada de la Euroliga afrontan "un partido grande de Europa, de dos equipos que la temporada pasada jugaron la Final Four". "Necesitamos el máximo apoyo del público para este partido tan atractivo y con muchos alicientes como la vuelta del 'Chacho' y de Othello (Hunter). La motivación es muy alta. En mi familia me ha pedido entradas todo el mundo, eso es buena señal", desveló entre risas.

Analizando al equipo ruso, Laso detalló que "tienen un juego muy abierto con muchos jugadores capaces de generar juego como De Colo, Chacho, Higgins o Westermann", mientras que "por dentro es un equipo con mucha movilidad, intensidad con Hynes y Hunter y con capacidad de tiro". "Es un equipo muy completo y es difícil centrarse solo en un jugador", añadió.

En cuanto al estado físico de su plantilla, el técnico explicó que "Rudy se ha entrenado normal y está bien, como el resto de jugadores". "En principio están todos disponibles menos Thompkins, que todavía se encuentra en Estados Unidos", agregó sobre el estadounidense, que sigue ausente por un problema familiar.