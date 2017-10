Laso: "Vamos a buscar lo más parecido a Kuzmic"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha confirmado que van a fichar por un pívot debido a las lesiones que están afectando a su plantilla y que su objetivo es contratar a un jugador "lo más parecido a Kuzmic", descartando traer a otro extracomunitario porque eso les volvería "un poco tarumbas" por el tema de los cupos.

"Me gustaría fichar a Kuzmic, pero no está libre, está fichado por el Madrid y encima está lesionado. Vamos a buscar lo más parecido a Kuzmic. No vamos a traer un americano, ya tenemos tres extracomunitarios (Ayón, Randle y Thompkins) y nos volveríamos un poco tarumbas", explicó Laso ante la prensa.

El técnico apuntó que, "a pesar de los contratiempos" en forma de lesiones, tienen "buenas sensaciones" en este inicio de temporada, en el que encadenan siete victorias consecutivas entre Euroliga y Liga Endesa.

"El equipo está fuerte, sólido en defensa y está mejorando en aspectos del juego importantes para nosotros. Independientemente de los resultados, las sensaciones son muy positivas, pero sabemos de la dificultad de los rivales y la dureza del calendario. Mañana tenemos otro partido difícil y esperamos seguir creciendo como equipo, que es lo que más me preocupa a estas alturas de temporada", dijo antes de recibir al Armani Milán.

Respecto a los nuevos roles en su plantilla, aclaró que no le "sorprende" el hecho de que Maciulis y Radoncic estén "jugado muy bien de '4'" porque "sabía que lo podían hacer". "Lo que es importante es que el equipo lo acepte. Todo el mundo ha dado un paso adelante. Los dos estuvieron bien y esperamos que Thompkins vuelva cuanto antes de que acabe esta semana", avanzó sobre el estadounidense, que sigue en su país por problemas personales.

Además, Laso advirtió de que el Milán es "un equipo diferente al del año pasado". "Tiene un entrenador nuevo y unos roles muy claros. Sus dos bases, Goudelock y Theodore, son muy agresivos a canasta y poseen un gran uno contra uno, la rotación de Kalnietis y Bertans también es sólida y reconocible, y en la posición de '3' tienen a Micov, que es muy experto. En el juego interior cuentan con gente que se abre y con dos pívots profundos y atléticos como Gudaitis y Tarczweski. Es un equipo que tapona mucho", desgranó.